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興櫃餐飲股轉上市櫃 全家餐飲、三商餐飲送件

中央社／ 台北28日電

全家便利商店與三商集團旗下餐飲小金雞，在去年底陸續登錄興櫃後，近期紛紛送件申請轉上市櫃；全家餐飲續拓點，預計第3季前全台總店數逾70店，三商餐飲投資逾8億元，進行中央廚房擴建。

櫃買中心公告，全家餐飲已送件申請股票初次櫃檯買賣，如順利通過，依時程推估，最快下半年就會掛牌上櫃。

全家國際設立於民國99年9月6日，目前實收資本額新台幣2.3億元，母公司為全家便利商店，去年度營收新台幣21.75億元，稅前純益1.28億元，每股盈餘4.31元。

全家餐飲以大戶屋為主力品牌，旗下自創燒肉品牌IKIGAI，近期以1月1店的速度積極展店，並首度跨出台北市，進軍南台灣、插旗台南市；目前大戶屋已超過40家店，IKIGAI燒肉將加速展店，預計第3季前達到5家，全台各品牌總店數超過70店。

三商餐飲已於25日向證交所申請股票上市，三商餐飲是國內老牌的餐飲集團，旗下擁有三商巧福、拿坡里披薩、福勝亭、鮮五丼、品川蘭等餐飲品牌，總店數超過400家，為國內最大全直營連鎖餐飲集團。

根據公開說明書資料，三商餐飲負責人為三商集團第二代的陳翔玢，實收資本額約6.04億元， 2023年稅前淨利1.92億元，每股稅後盈餘3.11元。

展望未來，三商餐飲表示，集團已具有一定品牌成熟度，且多屬經濟實惠的國民美食，原先中央廚房的產能利用率已達90%，為因應各品牌展店規劃及產品線的拓展，投資8.05億元進行中央廚房擴建，也於今年開始投產，預計可提升3倍產能及自製率，有效控管產品品質，以支援全品牌800間以上門市為目標。

全家便利商店 餐飲

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