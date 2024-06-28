外資終止連5賣 法人：後續關注7月初Fed會議紀錄

台股今天收在23032.25點，上漲126.27點，漲幅0.55%，成交值新台幣4484.95億元；外資終止連5賣，轉為買超88.99億元，法人指出，後續觀察7月初美國聯準會（Fed）公布會議紀錄。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪指出，過去1個月全球股市整理過程中，台股仍上漲，今天適逢季底法人做帳，順勢帶動台股走揚。

黃國偉認為，即將公布的美國個人消費支出物價指數（PCE）可望緩和，反而是後續將在7月初公布的美國聯準會會議紀錄，應該對股市較有影響。

他說明，美股科技股表現比道瓊好，人工智慧（AI）題材成為主流，台股擁有AI的上中下游產業鏈，帶動台股這一波漲勢。

台股今天三大法合計買超90.96億元，其中外資及陸資買超88.99億元、自營商買超7.21億元，投信賣超5.24億元。

外資買超前10名當中，電子股占5檔、金融股占4檔、ETF占1檔，依序為新光金、元大台灣價值高息（00940）、元大金、旺宏、華通、佳世達、國票金、燿華、和碩、富邦金。

投信買超第1名聯電2萬9896張，外資今天賣超聯電達3萬8160張居首。