台股第2季大漲2,737點 外資單季買超最高竟是他

台股28日以23,032.25點收盤，上漲126.27點，第2季大盤上漲2,737.8點，漲幅高達13.49%， 統計第2季三大法人買賣超個股發現，外資本季買超開發金（2883）41萬3,177張，高居買超個股冠軍，華航及陽明則是單季買超的第二、三名個股。

台股第2季表現上，4月中曾一度大跌回測季線，隨後多頭再往上攻，6月20日盤中一度衝高至23,406.1點，創下歷史新高，但隨著大盤指數衝高後出現出現賣壓，指數高檔整理，今28日收在23,032.25點，周線下跌221.14點，周跌幅0.95%，月線上漲1,858.03點，漲幅8.77%。

統計台股大盤指數第2季上漲2,737.8點，漲幅高達13.49%；28日三大法人買超90.96億元，其中，外資及陸資（不含外資自營商）買超88.99億元，投信賣超5.24億元，自營商買超（合計）7.21億元，其中自營商（自行買賣）買超18.34億元，自營商（避險）賣超11.12億元。

雖然外資第2季賣超643.68億元，但統計外資第2季買超前十大個股則依序是開發金、華航、陽明、新光金、友達、鴻海、國泰金、寶成、臺企銀、廣達等，金融股占了4檔，另外航運股也有2檔，傳產股合計占3檔，電子股也占3檔。

外資單季買超個股冠軍為開發金，其次則是買超華航31萬2,151張；季買超第三大為陽明，買超24萬2,414張；另外，買超新光金20萬1,135張；買超友達18萬5,870張；鴻海則獲外資買超17萬9,155張。

外資第2季賣超前十大個股依序為群創、中信金、中鋼、長榮航、緯創、聯電、宏碁、華邦電、玉山金、中租-KY等；外資單季賣超群創高達56萬2,274張，賣超中信金54萬4,072張，賣超中鋼33萬8,944張。