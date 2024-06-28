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台股第2季飆漲逾13% 漲幅第一名居然是印刷廠

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股28日收在23,032.25點，上漲126.27點，第2季以來大盤共上漲2,737.8點，漲幅高達13.5%， 統計第2季上市、上櫃公司漲幅發現，印刷廠花王（8906）季漲幅206.05%，奪下飆股冠軍，慧友以198.99%居第二，德晉大漲192.95%居第三大漲幅，不過前十名中有三檔是機器人概念股，分別為慧友、羅昇和穎漢。

台股第2季除了在4月中時一度大跌回測季線，隨後便延續農曆年後的多頭走勢，在6/20曾衝高至23,406.1點，寫下歷史新高紀錄，但高檔出現賣壓，6/25時盤中下跌摜破十日線，而後指數進入整理，今日收在23,032.25點，第2季以來大盤共上漲2,737.8點，漲幅高達13.5%。

櫃買指數第2季上漲21.24點，漲幅8.42%，今收在273.35點，創下歷史新高。櫃買在4/15出現連續性大跌，中途雖有強彈，但仍於4/22繼續下挫回測半年線，但指數也在大跌修正後快速反彈，5/20後一路走揚。

統計台股第2季漲幅前十名依序是花王、慧友、德晉、訊聯基因、泰偉、羅昇、穎漢、京晨科、翔耀、光聖，名單中機器人概念股占3個，矽光子題材光聖擠進第10名，搭上再生醫療商機的訊聯基因也進榜。

安控廠慧友4月自結稅後純益1,800萬元，年增2.4倍，每股純益0.26元，由首季每股淨損0.21元虧轉盈。今年5月營收5,763萬元，月增15.7%，為近年新高，累計前5月營收1.89億元，年增21.9%。

慧友聚焦影像物聯、智慧車載及工業電腦三大產品線，車載應用方面，慧友已成為日系車廠Tier 1供應商，營運策略也由傳統安防監控走向AIoT智能安防平台，並專注開發Intel和NVIDIA系列的邊緣運算設備，內部目標希望成為具有影像技術，安控與車載特色的工業電腦（IPC）公司。

再生醫療概念股訊聯基因除受惠再生醫療雙法，衛福部也在今年5月1日核准次世代基因定序（NGS）檢測納入健保。訊聯基因配合母公司訊聯生技的外泌體、細胞治療商機，進軍精準健康、次世代基因定序（NGS）等，包括健檢、中高齡疾病與癌症篩檢，擁有長期利基能量。

佳世達（2352）集團旗下羅昇今年電腦展與廣達（2382）旗下達明機器人合作，在羅昇攤位上展示廣明協作機器人方案，主要聚焦智慧工廠相關應用，針對電子產品進行瑕疵檢測。

台股 達明機器人

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