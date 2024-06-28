證交所投資資訊中心2.0全新改版 強化比較功能

臺灣證券交易所的投資資訊中心自2023年7月上線以來，為投資者提供了整合性的投資資訊，通過視覺化分析報表和中英文一鍵切換功能，成為國內外投資者投資決策的重要一站式資訊平台。在上線後，證交所持續收集使用者意見並彙整投資者所需的資料，6月28日推出投資資訊中心2.0（ investment.twse.com.tw）。

這次改版具有以下特色：

一、全新介面與視覺化分析報表

與1.0版本的一頁式整合報告頁面不同，鑒於現今行動裝置的普及，更多投資者傾向於使用行動裝置而非電腦來查詢投資資訊。這次改版簡化投資者滑動畫面查找所需資訊的步驟，將原整合式報告頁面改為分頁式頁面。投資者可通過一鍵操作找到所需資訊。同時，這次主要介面設計保留了四大分頁，包含「整體市場」、「單一公司」、「市場比較分析」以及「市場公告與服務」。

此外，這次改版針對各項視覺化分析報表進行優化，提供更友善的行動裝置使用環境與圖形設計。特別是在圖樣選擇與色彩編排上，提供投資者更直觀的視覺體驗。

二、強化資訊比較功能

這次改版的重點在於強化資訊比較功能。有別於1.0版僅提供買賣超、融資融券及成交三項排名資訊，這次擴充至八大類比較分析資訊，並提供前十名排行及自選個股比較功能。投資者可自由選取二到十家公司進行比較，並保留所選取公司在八大類資訊中自由切換，簡化再次選取的步驟。

三、豐富交易、統計及監理資訊

在這次改版前，證交所參考投資者的建議需求，新增當沖交易、市場統計資訊、注意及處置股票、財務資訊與交易資訊專區等監理資料，並豐富財務面的個股及比較分析資訊，期望能滿足投資者對投資資訊的需求，完善一站式資訊平台的功能。

作為提升投資環境友善度、增強資訊揭露的重要平台，投資資訊中心藉由2.0改版為國內外投資者提供更佳的使用體驗。展望未來，證交所將持續收集使用者反饋，精進以滿足投資者的需求。