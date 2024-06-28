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台股上漲126點 三大法人買超90.96億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股28日以22,896.72點開低，也是今日最低點，並一度拉升至23,142.4點，收在23,032.25點，收復兩萬三千點關卡，上漲126.27點，漲幅0.55%，成交量4,359.06億元，三大法人買超90.96億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超88.99億元，投信賣超5.24億元，自營商買超（合計）7.21億元，其中自營商（自行買賣）買超18.34億元，自營商（避險）賣超11.12億元。

輝達（NVIDIA）在美國時間26日舉行股東會，執行長黃仁勳表示，要尋求為AI創造如工業機器人等新市場，機器人概念股成為盤面上的亮點族群，所羅門（2359）、穎漢、昆盈、羅昇、廣明等衝上漲停。族群中生技續強，股王保瑞上漲逾5%，台耀、藥華藥上漲2~3%；千金股中鈊象、健策都創歷史新高。

工業機器人 自營商

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