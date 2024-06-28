陸委會調升大陸旅遊警示 法人估對航空、觀光股影響有限

陸委會升大陸地區旅遊的燈號為橙色，在兩岸互相停止觀光團前，國際觀光旅館及旅行社，陸客及赴陸旅遊占營收比在10%左右，本次調升大陸地區旅遊燈號，對目前低基期的赴陸觀光影響有限，對觀光類股有短線題材上的影響，而步入旺季的航空股，影響有限。

法人機構表示，為反制中國大陸發布的「反台獨22條意見」，陸委會在例行記者會上正式宣布，調升大陸地區旅遊的燈號為橙色，也是中共祭出「懲獨22條」後，我方政府最新的回應，陸委會「強烈建議國人非必要宜避免進入陸港澳」。

旅遊警示分為紅（代表不宜前往，宜盡速離境）、橙（避免非必要旅行）、黃（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）、灰（提醒注意）。在兩岸互相停止觀光團前，國際觀光旅館及旅行社，陸客及赴陸旅遊占營收比在10%左右，本次調升大陸地區旅遊的燈號為橙色，對目前低基期的赴陸觀光影響有限，但對於未來開放兩岸觀光的預期會有延後的改變，對觀光類股有短線題材上的影響，實質上由於陸客占比低，影響實屬有限。

航空產業方面，兩岸直航開放政策時程恐因此產生較大變數而遞延，但直航的全面開放雖可貢獻營收，然實際獲利貢獻程度則待觀察，主因在於兩岸航線在疫情前僅一線城市航點獲利率較佳，二三線城市則多處於損平或虧損狀態，加上疫情後兩岸交流熱度恐難回到疫情前的水準，因此，政策開放後航線載客率的變化，仍需視兩岸航班供需動態調整而定，加上航空股進入第3季暑假傳統旺季，營運持續走高，因此，提升燈號的影響有限。