快訊

下班注意！雨彈升級 10縣市豪大雨特報恐一路下到晚上

新光金董座陳淮舟傳請辭 公司回應了

評罷樑案 侯、盧：人民要安居樂業、不要政治對抗

陸委會調升大陸旅遊警示 法人估對航空、觀光股影響有限

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

陸委會升大陸地區旅遊的燈號為橙色，在兩岸互相停止觀光團前，國際觀光旅館及旅行社，陸客及赴陸旅遊占營收比在10%左右，本次調升大陸地區旅遊燈號，對目前低基期的赴陸觀光影響有限，對觀光類股有短線題材上的影響，而步入旺季的航空股，影響有限。

法人機構表示，為反制中國大陸發布的「反台獨22條意見」，陸委會在例行記者會上正式宣布，調升大陸地區旅遊的燈號為橙色，也是中共祭出「懲獨22條」後，我方政府最新的回應，陸委會「強烈建議國人非必要宜避免進入陸港澳」。

旅遊警示分為紅（代表不宜前往，宜盡速離境）、橙（避免非必要旅行）、黃（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）、灰（提醒注意）。在兩岸互相停止觀光團前，國際觀光旅館及旅行社，陸客及赴陸旅遊占營收比在10%左右，本次調升大陸地區旅遊的燈號為橙色，對目前低基期的赴陸觀光影響有限，但對於未來開放兩岸觀光的預期會有延後的改變，對觀光類股有短線題材上的影響，實質上由於陸客占比低，影響實屬有限。

航空產業方面，兩岸直航開放政策時程恐因此產生較大變數而遞延，但直航的全面開放雖可貢獻營收，然實際獲利貢獻程度則待觀察，主因在於兩岸航線在疫情前僅一線城市航點獲利率較佳，二三線城市則多處於損平或虧損狀態，加上疫情後兩岸交流熱度恐難回到疫情前的水準，因此，政策開放後航線載客率的變化，仍需視兩岸航班供需動態調整而定，加上航空股進入第3季暑假傳統旺季，營運持續走高，因此，提升燈號的影響有限。

疫情 觀光 陸客

延伸閱讀

影／陸港澳旅遊警示改橙燈 交長：提醒非禁止

陸委會調升赴陸警示 朱立倫：敵意螺旋不斷上升不利兩岸

陸港澳旅遊警示升高

大陸亮橙色旅遊警示！各產險業者對旅平險風控不同 曝這情況才不承保

相關新聞

台股力守紅盤！漲126點收23,032點 台積電收漲6元

台股28日開低走高，更力守紅盤，終場收23,032.25點，漲126.27點、漲幅0.55%，成交金額4,359.06億...

台股上漲126點 三大法人買超90.96億元

台股28日以22,896.72點開低，也是今日最低點，並一度拉升至23,142.4點，收在23,032.25點，收復兩萬...

黃仁勳點名「機器人概念股」 廣明盤中發威、亮燈攻漲停

廣達（2382）集團旗下廣明（6188），也全力衝刺機器人業務，隨著協作型機器人產業明顯回溫，28日以103.5元開高走...

台股開盤下跌9點 台積電開低4元

台股28日開盤指數為22,896.72點，下跌9.26點。台積電（2330）開盤價956元，下跌4元。

外資連五賣…累計賣超926億元 台股弱中透強

台股昨（27）日因外資賣超161.3億元，已連五賣，累計賣超926.4億元，使得大盤一度重挫221點，但投信、公股行庫、...

法說高峰期 五產業聚焦

台股法說會邁入新一波高峰期，國票金（2889）、嘉泥、合一、潤弘、南亞科等14家上市櫃公司，今（28）日起至7月初將接續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。