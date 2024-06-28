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台股力守紅盤！漲126點收23,032點 台積電收漲6元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股28日開低走高，盤中漲幅超過百點，加權指數回到23000點之上。中央社
台股28日開低走高，盤中漲幅超過百點，加權指數回到23000點之上。中央社

台股28日開低走高，更力守紅盤，終場收23,032.25點，漲126.27點、漲幅0.55%，成交金額4,359.06億元。另外，櫃買指數也收紅漲1.4%。台積電（2330）收966元、漲6元。

強勢族群方面，受惠AI晶片大廠輝達（NVIDIA）舉行股東會後，AI族群在近日震盪整理後，回升反彈，包括：廣明、創意、緯穎、智原、高力、健策、研揚、廣達、勤誠、鴻海等表態上攻。

另受執行長黃仁勳再次強調機器人的重要性，所羅門、穎漢、昆盈、羅昇、廣明光電等盤中更衝上漲停板；廣運、盟立、和椿、佳能、凌華等紛紛走強。

其它還包括，散熱族群的協禧、泰碩、奇鋐、雙鴻、健策、力致等；機殼族群的迎廣、振發、晟銘電、可成、偉訓等；生技醫療族群的訊聯基因、保瑞、友華、合一、美時、藥華藥等；玻璃陶瓷的冠軍、台玻等強勢族群多點開花。

統一投顧董事長黎方國表示，時序將進入7月，今年又適逢美國總統大選年，根據歷史經驗，統計自2012至2023年，美股S&P 500與那斯達克綜合指數12年內，有11次7月月線收紅，且由去年回推，已連續九年收漲，主因美股財報效應。

整體而言，目前台股仍是大多頭。除美國進入財報季，緊接著至月底本土投信季底作帳外，台積電7月還有法說會可以期待。因此，建議投資人，應積極偏多操作，布局AI、半導體、蘋概相關族群。

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