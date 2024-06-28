黃仁勳點名「機器人概念股」 廣明盤中發威、亮燈攻漲停

廣達（2382）集團旗下廣明（6188），也全力衝刺機器人業務，隨著協作型機器人產業明顯回溫，28日以103.5元開高走高後，盤中受買盤推升直攻上漲停價111元、相較前一天收盤價上漲10元、漲幅9.9%，成交量達到1.97萬張，市場買氣強勁，也再掀市場對協作型機器人產業的關注。

據悉，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳，日前在年度大會上，正式宣布推出「人形機器人計畫」，並強調，下一代機器人技術，可能會更類似人形，並預料將再度掀起全球機器人熱潮，他當時就直接點名「廣明（6188）」就已皆提早卡位機器人領域，有望搶先奪得市場先機。他指出，除這次的人形機器人通用基礎模型「Project GR00T」外，輝達也公布一款基於Thor系統單晶片、用於人形機器人的新型電腦Jetson Thor。

事實上，廣達集團旗下廣明（6188）長年衝刺機器人業務，子公司達明機器人今年因輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳點名而在資本市場爆紅。 展望今年營運，達明指出，今年情況比去年好得多，看好美國、日本及台灣市場成長動能較強，預期今年機器人出貨量有望較去年增加二至三成。

廣明日前已公告5月營收5.87億元，年減25.82％，合併前5月營收34.4億元，年減14.74％。而旗下達明機器人5月營收為1.37億元，較去年同期的0.9億元，大幅成長50.39％，連續二個月單月營收年成長率逾5成。而累計前5月營收為6.28億元，較去年同期成長近2成，也顯示協作型機器人產業已明顯回溫，2024年的業績將逐漸增溫。