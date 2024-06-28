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中港澳旅遊亮橙燈 旅行社疲軟飯店股紅盤

中央社／ 台北28日電

多空題材交織，觀光股今天漲跌互見，受中港澳旅遊警示調升為「橙色」燈號影響，旅行社族群今天走勢疲軟不振，航空雙雄股價低飛，但受惠暑期旺季來臨，晶華、雲品、遠雄來等飯店股維持紅盤。

觀光股近期遭逢多空消息籠罩，時序進入暑期旺季，國旅與出入境旅遊將挹注業績成長，但陸委會27日宣布即起調升中國大陸及香港澳門旅遊警示為「橙色」燈號，建議民眾避免非必要旅行。

上市觀光股今天盤中小跌0.2%，上櫃觀光股小漲0.3%，旅行社族群中，雄獅、山富、五福、易飛網等下跌約2%，經營購物站為主的寶得利下跌近3%；長榮航、華航今天股價均下跌逾1%。

飯店股漲跌互見，暑期旺季來臨，晶華、雲品維持紅盤，遠雄來股價勁揚逾2%，寒舍則下跌逾2%。

旅行社高層對中央社記者表示，由於禁團令本就延續，調升中國大陸及港澳旅遊警示為「橙色」燈號，對旅行社實質業務影響不大，但會進一步影響國人赴陸旅遊意願，而此舉也意味著，未來兩岸觀光鬆綁可能遙遙無期，將迫使對中國業務有所依賴的業者加速轉型。

他也說明，一般綜合旅行社過去可能有10%到15%的營收來自中國，近幾年有被其他國家替代，但仍有一些年齡層偏高、退休老師、公務員等族群青睞赴陸旅遊，這部分營確實無法被替代補足，可能必須多加開發彌補缺口。

旅行社 觀光

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