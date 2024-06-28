中港澳旅遊亮橙燈 旅行社疲軟飯店股紅盤
多空題材交織，觀光股今天漲跌互見，受中港澳旅遊警示調升為「橙色」燈號影響，旅行社族群今天走勢疲軟不振，航空雙雄股價低飛，但受惠暑期旺季來臨，晶華、雲品、遠雄來等飯店股維持紅盤。
觀光股近期遭逢多空消息籠罩，時序進入暑期旺季，國旅與出入境旅遊將挹注業績成長，但陸委會27日宣布即起調升中國大陸及香港澳門旅遊警示為「橙色」燈號，建議民眾避免非必要旅行。
上市觀光股今天盤中小跌0.2%，上櫃觀光股小漲0.3%，旅行社族群中，雄獅、山富、五福、易飛網等下跌約2%，經營購物站為主的寶得利下跌近3%；長榮航、華航今天股價均下跌逾1%。
飯店股漲跌互見，暑期旺季來臨，晶華、雲品維持紅盤，遠雄來股價勁揚逾2%，寒舍則下跌逾2%。
旅行社高層對中央社記者表示，由於禁團令本就延續，調升中國大陸及港澳旅遊警示為「橙色」燈號，對旅行社實質業務影響不大，但會進一步影響國人赴陸旅遊意願，而此舉也意味著，未來兩岸觀光鬆綁可能遙遙無期，將迫使對中國業務有所依賴的業者加速轉型。
他也說明，一般綜合旅行社過去可能有10%到15%的營收來自中國，近幾年有被其他國家替代，但仍有一些年齡層偏高、退休老師、公務員等族群青睞赴陸旅遊，這部分營確實無法被替代補足，可能必須多加開發彌補缺口。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言