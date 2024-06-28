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台股開盤下跌9點 台積電開低4元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股28日開盤指數為22,896.72點，下跌9.26點。台積電（2330）開盤價956元，下跌4元。

群益投顧表示，亞系外資最新亞股報告稱，今年因市場對人工智慧的樂觀情緒，台股表現超越其他亞洲同業，給予台股「減碼」評等。大盤指數與年線乖離過大+主力(外資)態度等呈牽制，盤勢上檔空間仍受牽制。

大盤指數漲勢受與年線乖離過大牽制，大型股則受外資態度趨保守影響。短線盤面估計以政策偏多族群為主軸，中小題材股快速輪動的格局為主，擇強守技術面短線應對。

操作題材可留意：

1.航空貨運─今年航空貨運受惠AI與電商貨運需求異常的好，使得每公斤運價再度來到新高。長榮航空（2618）表示，亞洲區出口到北美的伺服器數量急速增加，AI出貨需求擠爆航空貨運市場，加上電商的需求量也很大，看旺航空貨運市場下半年營運。

2.太陽能─6月19日從創新板轉一般上市板的雲豹能源（6869），6月20日開始的六個交易日一度飆漲六成，帶動綠能概念的太陽能股大漲。綠電領漲指標有漲多疑慮下，資金往低基期「泛綠電」概念的太陽能股移動。

周四（27日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,164.06點，上漲36.26點、漲幅0.09%；S&P500指數上漲0.09%；那斯達克指數上漲0.3%；費半指數下跌0.57%。台積電ADR台積電ADR周四繼續小幅下跌，跌幅0.26%，收在171.63美元，較台北交易溢價16.38%漲跌%，較台北交易溢價%。

美股投資人等待最新通膨數據，之前公布的數據顯示經濟活動繼續放緩，提高投資人對降息的希望。Alphabet和Meta Platforms等超大型股走高，分別上漲0.83%和1.25%，受助於美國公債殖利率下滑。亞馬遜上漲2.19%。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的FedWatch數據，投資人在很大程度上仍堅持今年降息大約兩次的觀點，且預計9月降息的可能性為59.5%。

三大法人周四集中市場合計賣超169.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超161.3億元，投信買超28.9億元，自營商（自行買賣）賣超8.9億元，自營商（避險）賣超28.5億元。

統一期貨說，周四選擇權未平倉部分，7月W1週選價平近九檔賣權最大未平倉下降300 點至22,500點，買權最大未平倉下降 100 點至23,300點，最大OI區間下移偏空。期貨方面，外資夜盤減碼428口空單，日盤則減碼607口空單，未平倉淨空單降至25,421口；十大特定法人減碼2,422口空單至14,725口。

太陽能

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