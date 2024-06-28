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費半指數、台積電ADR下跌 法人：恐影響台股短彈

中央社／ 台北28日電

美國公布個人消費支出物價指數（PCE）前，美股多收高，但費城半導體指數下跌0.57%，台積電美國存託憑證（ADR）下挫0.2%，法人認為，短線觀察重點仍是美股、台積電ADR，因此對台股仍有一定程度的影響。

道瓊工業指數在美東時間27日小漲36.26點或0.09%，以39164.06點作收。標準普爾500指數小漲4.97點或0.09%，收5482.87點。科技股那斯達克指數上揚53.52點或0.30%，收17858.68點。費城半導體指數下跌31.23點或0.57%，收5421.09點。

台股27日一度跌逾220點，隨後跌勢收斂，終場收在22905.98點，下跌80.71點，跌幅0.35%，仍失守10日線約22921點。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，台股漲太多修正之際，資金跑到非人工智慧（AI）股票，但台積電持平，除非外資大砍台積電股票，否則盤勢依然持穩，短線觀察重點仍是美股、輝達（NVIDIA）、台積電ADR。

儲祥生指出，AI股漲太多，若有布局仍須梢微謹慎一點，但資金從AI跑到其他族群，類股輪動下，對盤勢依然有利。

台積電27日持續買回295張自家公司股票，累計已買回2954張，執行率逾9成，總金額達28.04億元。

星宇航空董事長張國煒先前在股東會中透露，力拚今年底前上市櫃；星宇航空27日遞件申請上市，最快年底前有機會掛牌。

鴻海集團轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY在27日舉行股東會，總經理徐文一表示，明年人工智慧（AI）用800G光收發模組產品可貢獻營收，矽光子產品7月可小量生產，今年底可小量投產交貨。

台積電 股東會

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