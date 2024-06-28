外資連五賣…累計賣超926億元 台股弱中透強

台股昨（27）日因外資賣超161.3億元，已連五賣，累計賣超926.4億元，使得大盤一度重挫221點，但投信、公股行庫、壽險公司三大內資進場低接，終場收斂跌幅，下跌80點，收在22,905點，弱中透強。

台股今天收周、月、季線，周線恐止步於連三紅，但月線將連五紅、季線連三紅。投顧法人指出，只要周線不要連三黑，問題不大，今日即便下跌，不要收最低就好。

台股觀盤重點

匯市部分，台股回檔修正，熱錢昨日早盤匯出，拖累新台幣匯率貶值，盤中最低貶至32.61元，最多貶值5.6分；眼見新台幣匯率貶破32.6字頭價位，等候多時的出口商一擁而上，新台幣匯率終場小升2.4分，收在32.53元，終止連四貶，總成交量為18.41億美元。

台股昨天開低，台積電（2330）股價最低下跌11元至949元後震盪，盤面由能源、生技、軍工等政策概念股逆勢走揚。不過，台積電最後一盤出現5,005張大單，將股價一舉推上平盤960元作收，帶動台股尾盤一口氣拉抬48點、爆出383.7億元成交量，收斂跌幅，終場跌80點收22,905點，成交量4,503億元。

籌碼面來看，三大法人賣超169.8億元，其中外資現貨賣超161.3億元，已連五賣，累計賣超926.4億元，不過，期貨淨空單減少1,250口至24,402口，期現貨並未同偏空操作。投信買超28.9億元，連四買；自營商買轉賣、賣超37.4億元。八大公股行庫買超68.3億元，連五買，累計買超339.5億元，與投信聯手對抗外資賣壓。五大壽險金控也買超23.8億元。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清看法，台股昨天弱中透強，而且資金在權值股、中小型股之間或是傳產、電子股之間健康輪動。

今天將收周線，因本周以來已跌347點，周線翻紅有難度，不過，月線連五紅、季線連三紅，幾已成定局。李秀利說，只要周線不要連三周收黑，都不是大問題。