證交所共創明日獨角獸分享會登場 首場獻給生技醫療

證交所今（27）日舉辦「創新資本領航，共創明日獨角獸」交流分享會，大力助攻具影響力及成長潛力的創新產業進入資本市場，展示臺灣新創實力，期能吸引國內外專業投資機構，推升臺灣成為全球創新發展的關鍵力量。

證交所表示，多元產業聚落已為全球資本市場發展趨勢，因此將辦理一系列產業鏈及新興產業活動，以雙主板引擎形塑新經濟產業聚落，並協助串連產業，促成產業合作創造綜效。

首場以「生技醫療」產業揭開序幕，期許能為新經濟產業注入成長動能，發揮以大帶小功能，培育護國群山，提升臺灣資本市場之國際能見度。主題分享會吸引超過40家生技醫療產業相關企業及超過150位產業人士參與，其中包括兩場重要對談：「新世代醫療變革，打造全球新視野」及「創新資本引領，共創獨角獸新未來」，有已登板上市保瑞藥業董事長盛保熙、中天生技集團創辦人兼鑽石生技董事長路孔明及沛爾生醫創辦人兼董事長林成龍等人出席。

證交所表示，生技醫療為下一世代新興產業，在孕育及支持生技產業之政策上，臺灣資本市場勢在必行，此次分享會聚焦「生技醫療」產業，期望透過重點產業交流活動，活絡臺灣企業生態圈，並為邁向上市主板之路奠定堅實基礎，同時也為與會者提供一個交流、分享的平台，落實扶植新創加速籌資發展，讓臺灣成為孕育未來潛力獨角獸的搖籃。