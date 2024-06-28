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星宇航空上市送件

經濟日報／ 記者廖賢龍黃淑惠／台北報導

星宇航空（2646）昨（27）日送件申請股票上市，為今年第七家國內公司（不含創新板）申請股票上市。

星宇實收資本額253億8,735萬元，受惠解封後航空市場需求暢旺加持，全航線載客率增加，去年全年營收224.72億元，年增率為568.3%，營業毛利39.21億元，營業利益4.79億元，稅後純益1.49億元，每股純益0.08 元。

星宇航空董事長張國煒日前表示，看好航空貨運市場，今年才是AI元年，未來商機非常大，評估要再增加貨機；另外也考慮再增加訂購十架A350進軍歐洲線。今年狀況會比去年好，獲利放大到至少「兩位數」的億元水準。

張國煒也表示，AI元年報到，航空貨運市場進入十年大多頭行情，AI產生龐的大商品汰換需求，小到電鍋、大到汽車，勢必推升航空貨運急速成長，因此考慮很久，決定把資源投入航空貨機。

AI 張國煒

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