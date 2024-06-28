就市論勢／晶圓代工、重電 有魅力

盤勢分析

台股跟隨美股走勢近期高檔震盪。觀察經濟數據，美國經濟成長雖開始放緩，但並未冷卻，整體表現穩健。美國景氣持續擴張，5月CPI年增率3.3%，低於預期，通膨呈現降溫，聯準會今年可能會啟動降息。基本面穩健、資金面朝寬鬆發展，有利股市維持高檔。

根據歷史經驗，過去在新科技爆發時，雖會面臨紅色供應鏈競爭，但台灣作為科技代工王國，仍會受惠新科技發展，使台股本益比高於其他新興國家股市。

這次AI浪潮中，台灣科技產業鏈具備技術和聚落優勢，為AI發展不可或缺角色，加上受惠美中科技冷戰，有望推升台股評價空間。在AI需求持續成長背景下，先進製程晶圓仍供不應求，有利台積電股價表現，台積電作為台股風向球，加權指數在該公司法說會召開前，預估將高檔震盪。

AI發展為科技業帶來更多商機，使科技股仍是最具吸引力市場。目前資金高度集中AI類股，雖然隨股價漲高可能出現獲利了結賣壓，但整體來說，投資人仍相對青睞科技股，使市場波動較大。

投資建議

下半年需關注消費性電子復甦和AI新應用落地狀況，若不如預期，7月中下旬可能會出現股價拉回。但台股中長期為多頭格局，短線回檔都是長線布局良機。AI族群看好上游晶圓代工及相關零組件，部分IC設計服務類股也有落後補漲機會。下半年蘋果新品將推出，有望帶動供應鏈營收表現。非電子產業方面，近期台灣電力供給相對吃緊，使重電族群具備成長潛力。