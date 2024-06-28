快訊

把樹當汙染源在管？環境部公告避種15種「空汙」樹 民間炸鍋

恐飆38度高溫！注意防熱傷害 11縣市亮高溫橙色燈號

就市論勢／晶圓代工、重電 有魅力

經濟日報／ 張哲瑋（統一台灣動力基金經理人）

盤勢分析

台股跟隨美股走勢近期高檔震盪。觀察經濟數據，美國經濟成長雖開始放緩，但並未冷卻，整體表現穩健。美國景氣持續擴張，5月CPI年增率3.3%，低於預期，通膨呈現降溫，聯準會今年可能會啟動降息。基本面穩健、資金面朝寬鬆發展，有利股市維持高檔。

根據歷史經驗，過去在新科技爆發時，雖會面臨紅色供應鏈競爭，但台灣作為科技代工王國，仍會受惠新科技發展，使台股本益比高於其他新興國家股市。

這次AI浪潮中，台灣科技產業鏈具備技術和聚落優勢，為AI發展不可或缺角色，加上受惠美中科技冷戰，有望推升台股評價空間。在AI需求持續成長背景下，先進製程晶圓仍供不應求，有利台積電股價表現，台積電作為台股風向球，加權指數在該公司法說會召開前，預估將高檔震盪。

AI發展為科技業帶來更多商機，使科技股仍是最具吸引力市場。目前資金高度集中AI類股，雖然隨股價漲高可能出現獲利了結賣壓，但整體來說，投資人仍相對青睞科技股，使市場波動較大。

投資建議

下半年需關注消費性電子復甦和AI新應用落地狀況，若不如預期，7月中下旬可能會出現股價拉回。但台股中長期為多頭格局，短線回檔都是長線布局良機。AI族群看好上游晶圓代工及相關零組件，部分IC設計服務類股也有落後補漲機會。下半年蘋果新品將推出，有望帶動供應鏈營收表現。非電子產業方面，近期台灣電力供給相對吃緊，使重電族群具備成長潛力。

AI 台積電 台股

延伸閱讀

台股下跌80點 三大法人賣超177億元

AI加持 台股不見五窮六絕…Yahoo公布Q2十大爆紅台股榜

台股開低震盪…跌80點收22,905點 台積電收平盤

台股下半年企業獲利將加速成長 經理人看好7大族群

相關新聞

外資連五賣 累計賣超926億元 台股弱中透強

台股昨（27）日因外資賣超161.3億元，已連五賣，累計賣超926.4億元，使得大盤一度重挫221點，但投信、公股行庫、...

就市論勢／晶圓代工、重電 有魅力

台股跟隨美股走勢近期高檔震盪。觀察經濟數據，美國經濟成長雖開始放緩，但並未冷卻，整體表現穩健。美國景氣持續擴張，5月CPI年增率3.3%，低於預期，通膨呈現降溫，聯準會今年可能會啟動降息。基本面穩健、資金面朝寬鬆發展，有利股市維持高檔。

AI 夯！相關股「貴參參」又不想追高 法人也看好這三大族群

AI超夯，相關AI主流股股價卻也「恨天高」。如果不想追高，除了AI，法人也看好強韌電網、蘋果新機、生技月等三大概念股，相關如大亞（1609）、華通、美時等個股，可伺機切入。

台股衝高後恐暴跌？劉泰英這樣說 對「衝上3萬點」提問笑而不語

台股大盤指數日前衝破2萬3000點之後連日來持續走跌，市場上出現各種臆測，台股有可能暴跌嗎？曾是國民黨黨產大掌櫃的台綜院...

證交所共創明日獨角獸分享會登場 首場獻給生技醫療

證交所今（27）日舉辦「創新資本領航，共創明日獨角獸」交流分享會，大力助攻具影響力及成長潛力的創新產業進入資本市場，展示...

外資連5賣台股 法人：關注美將公布通膨數據

台股今天收在22905.98點，下跌80.71點，成交值新台幣4415.31億元，外資及陸資賣超167.31億元，連續5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。