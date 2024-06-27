外資連5賣台股 法人：關注美將公布通膨數據
台股今天收在22905.98點，下跌80.71點，成交值新台幣4415.31億元，外資及陸資賣超167.31億元，連續5個交易日賣超，主要減碼面板、晶圓雙雄及高股息ETF，聯電及台積電分別遭外資賣超2.33萬張、2005張。
華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪分析，美國本週預計公布5月個人消費支出物價指數（PCE）數據，應該變動不大，接近4月年增2.7%水準。
儲祥生指出，目前美股主軸是人工智慧（AI）相關股票，台股趨勢很明顯，傳產股近期表現相對不佳，資金全部流向電子股，因為全球趨勢都聚焦在AI。
觀察外資今天賣超排行榜，群創4.11萬張奪冠，聯電以2.33萬張居次，國泰永續高股息（00878）1.73萬張排名第3，第4至10名依序為兆豐金、遠東新、中鋼、復華台灣科技優息（00929）、南亞、華新、中租-KY。
投信今天買超台股27.58億元，布局航空雙雄，買超前10名個股包括遠東新、長榮航、兆豐金、聯電、華航、南亞、華新、亞泥、國票金、大聯大。
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