快訊

繼三峽又無預警大停電！板橋晚間11428戶一片漆黑 台電搶修曝原因

吳秀梅遭拔官！傳食藥署長改由「這號人物」出任 身分背景曝光

曾拍電影、被搜出持8.5公斤毒品　網紅宮廟主委遭聲押

外資連5賣台股 法人：關注美將公布通膨數據

中央社／ 台北27日電
台股今天收在22905.98點，下跌80.71點，成交值新台幣4415.31億元，外資及陸資賣超167.31億元，連續5個交易日賣超，主要減碼面板、晶圓雙雄及高股息ETF，聯電及台積電分別遭外資賣超2.33萬張、2005張。台股。圖／聯合報系資料照片
台股今天收在22905.98點，下跌80.71點，成交值新台幣4415.31億元，外資及陸資賣超167.31億元，連續5個交易日賣超，主要減碼面板、晶圓雙雄及高股息ETF，聯電及台積電分別遭外資賣超2.33萬張、2005張。台股。圖／聯合報系資料照片

台股今天收在22905.98點，下跌80.71點，成交值新台幣4415.31億元，外資及陸資賣超167.31億元，連續5個交易日賣超，主要減碼面板、晶圓雙雄及高股息ETF，聯電及台積電分別遭外資賣超2.33萬張、2005張。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪分析，美國本週預計公布5月個人消費支出物價指數（PCE）數據，應該變動不大，接近4月年增2.7%水準。

儲祥生指出，目前美股主軸是人工智慧（AI）相關股票，台股趨勢很明顯，傳產股近期表現相對不佳，資金全部流向電子股，因為全球趨勢都聚焦在AI。

觀察外資今天賣超排行榜，群創4.11萬張奪冠，聯電以2.33萬張居次，國泰永續高股息（00878）1.73萬張排名第3，第4至10名依序為兆豐金、遠東新、中鋼、復華台灣科技優息（00929）、南亞、華新、中租-KY。

投信今天買超台股27.58億元，布局航空雙雄，買超前10名個股包括遠東新、長榮航、兆豐金、聯電、華航、南亞、華新、亞泥、國票金、大聯大。

台股 外資

延伸閱讀

出口商猛烈拋匯 新台幣震盪翻揚、終止連4貶

台股下跌80點 三大法人賣超177億元

AI加持 台股不見五窮六絕…Yahoo公布Q2十大爆紅台股榜

台股開低震盪…跌80點收22,905點 台積電收平盤

相關新聞

AI資料中心網路交換器需求爆發！大摩按讚世芯、智邦、鴻海

生成式AI的普及，推升網路交換器的需求增加及規格升級。摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「全球科技產業」研究報告中，預期...

大盤10日線也失守…196檔個股端午節以來股價曾創高

台股大盤近期回檔修正中，保德信投信統計自端午節以來股價曾創高的個股數量，共有24檔市值破千億元的大型股股價創高，中小型股...

證交所共創明日獨角獸分享會登場 首場獻給生技醫療

證交所今（27）日舉辦「創新資本領航，共創明日獨角獸」交流分享會，大力助攻具影響力及成長潛力的創新產業進入資本市場，展示...

外資連5賣台股 法人：關注美將公布通膨數據

台股今天收在22905.98點，下跌80.71點，成交值新台幣4415.31億元，外資及陸資賣超167.31億元，連續5...

證交所結合證券商力量提升防詐功能 協助投資人增強反詐、防詐意識

行政院於2024年5月9日通過「打詐新四法」草案，以識詐、堵詐、阻詐、懲詐等四大面向，結合各界力量共同保障人民權益，係我...

改變台灣錢潮的重要轉折 謝金河：台股風華不要妄自菲薄

在財訊五十周年慶祝酒會上，我當著賴總統的面問他，「您從五二○接任總統到六月二十日以來，台灣的加權指數總共漲了多少點？」我告訴他說是二一四七．六三點，只見他微笑點頭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。