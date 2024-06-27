大盤10日線也失守…196檔個股端午節以來股價曾創高

台股大盤近期回檔修正中，保德信投信統計自端午節以來股價曾創高的個股數量，共有24檔市值破千億元的大型股股價創高，中小型股表現也不遑多讓，同期間172檔個股股價改寫歷史新高，帶動相關基金績效表現。

由於今年第二季台股漲勢大幅優於歷史平均，加上經理人團隊選股策略，讓第二季績效表現超前的中小型台股基金，共有4檔績效高於10％，包括PGIM保德信中小型股基金、台新台灣中小基金、富邦精銳中小基金、國泰中小成長基金，這些績優基金今年以來的績效都有2至3成的漲幅；值得注意的是，中小型台股基金不論是第二季或是今年來的平均績效，都較一般型台股基金強勢。

保德信基金經理人柯鴻旼表示，這波AI狂潮帶動台股今年來漲幅近3成之多，回顧自2006年以來的幾波台股大型趨勢漲幅，包括筆電NB循環的30％、3G轉4G的21％、疫情紅利的52％等，這波AI浪潮加上資金的堆疊，讓AI相關供應鏈股價已來到高點，甚至改寫歷史新高價，漲幅相較歷史數據也接近平均值，但在獲利驅動下預估本益比並未過熱，甚至仍在多頭漲勢初升段。

生成式AI趨勢同時拉動半導體、PCB、電子零組件、組裝ODM與PC品牌上下游供應鏈營運與獲利，柯鴻旼指出，這些科技族群都是台灣競爭力最高的產業，預料2024與2025年的獲利年增幅將呈現高速成長，有利於台股走勢，不過，目前股價都已領先反映，須觀察基本面利多跟上的進度是否如預期。