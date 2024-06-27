生技產業市值突破七千億 林修銘：將成下個兆元產業

臺灣證券交易所董事長林修銘表示，證交所主板生技產業市值已突破7,000億元大關，達7,352.35億元，將是下一個兆元產業；接下來，育世博及互貴興業也即將提出主板上市申請。

證交所27日下午舉辦「創新資本領航，共創明日獨角獸」交流分享會「三大產業動能 Ｘ 新創接力 IPO X 共同航向資本新聚落」，林修銘在致詞時作出以上表述。證交所並於會場首次對外正式播放臺灣證券交易所形象影片播放，林修銘說，透過影片相信大家都看見台灣蓄集無限創新量能，證交所期望能成為各位追逐夢想的堅強後盾，站上國際舞台並放眼全球市場。

林修銘強調，證交所作為資本市場領航者，將與產業一同啟航，以「創新」為驅動力，生技醫療、數位雲端、綠能環保三大新經濟產業為基石「共創（培育）明日獨角獸（產業）」。

證交所為壯大台灣資本市場價值，並提升國際市場競爭力，林修銘說，今年以「雙主板」及「以大帶小」策略，透過產業鍵結效益，扶植及培育具影響力及成長力的創新產業進入資本市場，帶動國家新經濟產業發展潛能。

林修銘進一步說，新經濟產業發展為全球趨勢，隨著AI浪潮席捲，現已重新洗牌全球前十大市值排名，過去前五大市值是以數位軟體為核心如Microsoft、 Google、Apple、Amazon等，如今NVIDIA已超越Microsoft成為全球最有價值企業，台灣身為科技(ICT產業)之島，應藉由創新驅動經濟模式，帶動生技醫療、數位雲端及綠能環保等領域發展。

在「生技醫療」主軸方面，林修銘表示，證交所為孕育及支持生技產業政策，已於去年下半年、10月5日發布「強化生技產業發展策略」，並以衝刺市值達5,000億元及三年內將生技產業市值占比提升至2%為目標，而截至6月18日在證交所主板生技產業市值已突破7,000億元，達7352.35億元，下一個兆元產業，提升台灣新經濟地位及國際市場能見度。

以27日出席活動的保瑞（6472）及鑽石生技等兩家來說，為台灣生技產業典範，保瑞以策略性併購模式布局全球生技市場；鑽石生技以永續型創投架起跨境投資橋梁，布局未來具高度市場需求與商業價值的關鍵領域。沛爾生醫作為台灣創新板代表，登板後廣受國際藥廠青睞；另育世博及互貴興業即將提出主板上市申請，希望藉此鼓勵業界加速前行，共同引領資本市場發展。