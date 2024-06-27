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AI資料中心網路交換器需求爆發！大摩按讚世芯、智邦、鴻海

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「全球科技產業」研究報告中，預期網路交換器需求將大爆發，並按讚台廠世芯-KY（3661）、智邦（2345）、鴻海（2317）等，均給予「優於大盤」評級。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「全球科技產業」研究報告中，預期網路交換器需求將大爆發，並按讚台廠世芯-KY（3661）、智邦（2345）、鴻海（2317）等，均給予「優於大盤」評級。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

生成式AI的普及，推升網路交換器的需求增加及規格升級。摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「全球科技產業」研究報告中，預期網路交換器需求將大爆發，並按讚台廠世芯-KY（3661）、智邦（2345）、鴻海（2317）等，均給予「優於大盤」評級。

大摩非常看好AI資料中心網路交換器未來的成長趨勢，因此給予世芯-KY目標價上看 4,280元、智邦700元、鴻海210元，除鴻海已達目標價外，以昨日收盤價計算，世芯-KY與智邦的股價潛在上漲空間分別為74.7%、30.8%。

大摩指出，在AI技術持續推升下，數據中心的網路設施正迎來重大變革。未來所採用的AI網路交換器，及800G速率的升級，被大摩視為是推動產業新變革的兩大關鍵因素。

大摩分析，隨數據流量增長與AI普及，推動網路交換器需求與規格升級，預計2023-2026年全球AI資料中心網路交換器的營收年複合成長率（CAGR）將達55%，相較資料中心網路交換器的11%、及整體網路交換器市場的4%，明顯高出許多。

過往而言，交換器規格通常每四至五年升級一次，不過這波升級趨勢，特別自2025年起，資料中心的交換器規格，將向800G產品的升規趨勢開始加速，預計2026年占以太網路交換器市場約28%，較今年的5%快速激增。

值得注意的是，乙太網路交換器也將在AI資料中心市場重新占據一席之地。長期以來，由於低延遲特性，InfiniBand一直是輝達（NVIDIA）生態系統的首選技術，大摩預計乙太網路在AI資料中心的收入占比將從2023年的38%擴大到2026年的 49%。

對於台廠相關供應鏈而言，大摩認為，智邦等國際大廠在網路交換器領域的領先地位備受看好；世芯-KY等廠商，則在人工智慧（AI）半導體領域表現突出。鴻海則是輝達NVSwitch的主要供應商，並獲得大量NVLink交換器訂單，其毛利率遠高於伺服器組裝業務，因此受惠。

AI 世芯 大摩 智邦 鴻海

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