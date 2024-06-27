證交所結合證券商力量提升防詐功能 協助投資人增強反詐、防詐意識

行政院於2024年5月9日通過「打詐新四法」草案，以識詐、堵詐、阻詐、懲詐等四大面向，結合各界力量共同保障人民權益，係我國治安政策重中之重。證交所身為證券市場運營者，於投資詐騙猖獗環境下，亦配合政府政策，出力出錢，除致力於投資人反詐騙教育宣導外，亦於官方網站建置內容豐富的反詐騙專區，並推出創意網站「證派外送」，提升投資人識詐本領。

證交所將結合證券商力量，經與業者溝通後實施具體反詐騙相關強化措施，包含相關法規修訂、加強反詐騙宣導、強化反詐騙資訊揭露、辦理證券商反詐騙評鑑，及協助證券商設置反詐騙專區等，期能充分發揮證券商第一線之職能，全面提升證券市場防詐功能，協助投資人增強反詐騙意識，保障自身權益。強化措施相關重點說明如下：

一、法規修訂：

在法規修訂方面，因「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法」於2024年3月1日正式實施，金融業者將依法對人頭帳戶執行相關金融限制措施，而內政部警政署業已建置「洗錢防制帳戶裁處告誡系統」，該系統可查詢行為人是否受到告誡處分等相關資訊，惟目前僅開放銀行業者使用，尚未包含證券商。

考量投資人帳戶若受到告誡處分，投資人將無法透過帳戶線上扣款進行交割，證券商可能面臨客戶違約交割風險，證交所已建議並獲金管會及法務部同意，開放證券商介接該系統，有利於證券商在事前進行風險控管，並協助政府阻絕詐騙集團利用人頭帳戶的亂象。

在「證券商內部控制制度標準規範」修訂方面，證交所已通函證券商於客戶委託下單交易介面及對帳單亦須張貼反詐騙警語，增加提醒頻率。此外，於證券商善意關懷客戶訪談作業中增加高齡客戶優先抽選機制，以增進高齡客戶對詐騙防制的認知。

二、加強反詐騙宣導：

在網路宣導方面，證交所已提供相關反詐騙素材，包含由反詐騙宣導影片、海報及有聲宣導等供證券商使用，可供業者置放於官方網站、社群媒體、APP等平台或張貼於營業處所，以提升證券商業務人員及客戶防詐意識。未來，證交所將持續蒐集反詐騙素材持續向業者分享，有助於證券商減少自行製作的成本。

在實體宣導會方面，證交所將規劃於下半年度邀請刑事警察局或專業智庫之講師，對反詐騙議題進行經驗分享，使證券商業務人員具備更充足之防詐知識，當客戶面臨詐騙危機時，能第一時間給予正確協助，減少客戶權益被侵害的機率。

三、強化反詐騙資訊揭露：

鑒於目前多數證券商將詐騙資訊或澄清說明僅置放於官方網站或社群媒體，證交所將於公開資訊觀測站內設置「反詐騙聯防行動專區」，證券商得將接獲之詐騙案件，即時上傳分享至專區供投資人瀏覽，可強化防範詐騙資訊聯防機制，提升整體市場防詐觀念。專區預計於8月中旬上線，屆時請投資人多加利用。

四、辦理證券商反詐騙評鑑活動：

為鼓勵證券商積極參與證券市場防詐活動，證交所將辦理2024年證券商反詐騙評鑑活動，透過「反詐騙組織管理與成效」、「反詐騙宣導活動及教育訓練」、「反詐騙客戶關懷措施」及「反詐騙資訊揭露」等四大面向的相關質化及量化指標進行評比，對反詐、防詐積極配合辦理的業者公開表揚，有助於證券商提升永續發展的正面形象，亦可敦促全體證券商將防詐作業融入日常營運活動。

五、協助證券商設置反詐騙專區：

考量部分證券商尚未於官網、社群媒體、APP及其他互動平台設置反詐騙專區，證交所將補助證券商於上開渠道設置反詐騙專區。透過清楚的反詐騙主題分頁，呈現常見詐騙手法、防範措施、詐騙態樣及相關公告等，有利於證券市場增強防詐資訊的覆蓋範圍，強化全體投資人的防詐意識。

詐騙行為不僅損害民眾權益，也衝擊投資人對證券市場的信心，證交所將戮力配合主管機關政策，賡續向民眾進行教育宣導。此次，將結合各證券商力量，落實反詐騙聯防行動，期許將反詐、防詐的觀念深植於每位投資人心中。