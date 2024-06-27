期交所獲ESMA核准為TC-CCP後 再獲核准新增新臺幣NDF結算商品服務

臺灣期貨交易所2024年6月12日獲歐洲證券及市場管理局(European Securities and Markets Authority, ESMA)通知，有關新增新臺幣無本金交割遠期外匯契約(TWD NDF)結算商品一案，業經ESMA正式審核通過並即日生效。

期交所現為ESMA認可的歐盟境外第3國集中結算機構(TC-CCP)，依歐洲市場基本結構管理法規(European Market Infrastructure Regulation, EMIR)第25條規定，TC-CCP如有新增或縮減所提供之服務時應通知ESMA，以利ESMA就該服務的適法性及對歐盟市場的影響進行評估。期交所於2023年6月28日通知ESMA 將於2023年7月31日起，提供店頭衍生性金融商品客戶集中結算服務及受理TWD NDF集中結算，經ESMA確認期交所相關法令遵循已完整落實並審核新增服務後，於2024年6月12日核准期交所的申請。

期交所致力於研析國際組織及國外主要結算機構制度，擬定符合國際規範的結算制度，持續遵循PFMI並進行量化資訊揭露，以完善風險管理架構，營造有利於國內外各方機構參與之環境。期交所持續努力的成果，接連獲得外國金融監理單位肯定，自2022年7月25日店頭集中結算業務開業至今，接續取得國際金融監理機構的認可，除於2022年12月31日取得ESMA認可為TC-CCP外，於2023年10月13日由日本金融廳核可為新台幣IRS合格結算機構，更於2024年2月14日獲美國CFTC核發豁免註冊為美國結算機構(Exempt DCO)資格，有效擴展我國店頭集中結算業務發展，增強競爭力和國際能見度。

期交所將持續積極向其他國家申請合格集中結算機構資格(QCCP)認可，與國際接軌，積極落實法令遵循的要求，增加外國金融機構對於我國市場信心，並推動我國金融市場的國際化發展，擴展國際影響力。