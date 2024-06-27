台股下跌80點 三大法人賣超177億元
台股27日開低震盪，收在22,905.98點，下跌80.71點，跌幅0.35%，成交量4,415.31億元，三大法人賣超177.17億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超167.31億元，投信買超27.58億元，自營商賣超（合計）37.44億元，其中自營商（自行買賣）賣超8.91億元，自營商（避險）賣超28.52億元。
台股上櫃生技類股今表現強勢，共有6檔漲停，分別為訊聯（1784）、訊聯基因、慧智（6615）、合世（1781）再度攻上漲停，易威（1799）、威健生技（6661）也漲停。綠電股雲豹能源、泓德能源、森崴能源今漲勢收斂，其中僅雲豹能源力守紅盤，但資金輪動至傳統太陽能股，聯合再生（3576）、茂迪（6244）、安集（6477）等都亮燈鎖死。
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