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台股下跌80點 三大法人賣超177億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股27日開低震盪，收在22,905.98點，下跌80.71點，跌幅0.35%，成交量4,415.31億元，三大法人賣超177.17億元。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股27日開低震盪，收在22,905.98點，下跌80.71點，跌幅0.35%，成交量4,415.31億元，三大法人賣超177.17億元。示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股27日開低震盪，收在22,905.98點，下跌80.71點，跌幅0.35%，成交量4,415.31億元，三大法人賣超177.17億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超167.31億元，投信買超27.58億元，自營商賣超（合計）37.44億元，其中自營商（自行買賣）賣超8.91億元，自營商（避險）賣超28.52億元。

台股上櫃生技類股今表現強勢，共有6檔漲停，分別為訊聯（1784）、訊聯基因、慧智（6615）、合世（1781）再度攻上漲停，易威（1799）、威健生技（6661）也漲停。綠電股雲豹能源、泓德能源、森崴能源今漲勢收斂，其中僅雲豹能源力守紅盤，但資金輪動至傳統太陽能股，聯合再生（3576）、茂迪（6244）、安集（6477）等都亮燈鎖死。

三大法人 台股 外資 自營商

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