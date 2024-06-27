AI加持 台股不見五窮六絕…Yahoo公布Q2十大爆紅台股榜

受到台積電業績帶動，加上COMPUTEX期間，NVIDIA執行長黃仁勳等全球產業巨擘齊聚台灣加持，台股屢獲高關注。Yahoo奇摩股市App今（27）日公布第二季「十大爆紅台股榜」和「五大爆紅ETF榜」，本季十大爆紅台股中，由AI（人工智慧）題材領銜、占榜4席，航運、記憶體、國防等題材個股也分別入榜，五大爆紅ETF則以中小股、高股息為股民主要投資標的。

「十大爆紅台股榜」中，AI相關題材依舊熱門，搶占4席，同時航運、記憶體、國防等個股則因搭上時事話題而進榜，形成眾家爭鳴之勢。

本季冠軍由光學影像廠佳能奪下，主要因轉型AI功能應用服務搭上相關題材受關注；而近期股價大漲的所羅門，受惠於AI機器人議題，及黃仁勳揭露其為隱藏生態系夥伴，成投資者焦點，排行第二；排行第七的盟立同樣受益於機器人應用商機而入榜。電子廠正崴則因宣布跨足AI超級運算中心，及旗下森崴能源業績漲而受到關注。此外，520新任總統就職，國防相關個股也成股民留意題材，無人機廠中光電因國內、外軍事和商用市場需求增而成新話題，排行第四。

此外，記憶體模組廠業者十銓因近期營收翻倍刺激股價漲，排行第三。而以哈停火協議使航運出現轉機，貨櫃三雄之一的萬海近日因單月營收表現亮眼拉抬股價成焦點、排行第五。沖床廠龍頭協易機近年外銷占比提升，加上淨零碳排等趨勢帶動伺服沖床需求獲關注，排行第六。在基礎建設題材中，營建廠中工因花蓮強震後危樓重建、都更條例等需求增加，本季上榜、排行第八；重電業者華榮則受惠台電的電網強韌計畫訂單，排行第九。

元大台灣價值高息ETF（00940）不出意料，在第二季ETF個股網頁總瀏覽量中登頂，但因其於4月1日才掛牌，故未納入本季爆紅榜中。

綜觀「五大爆紅ETF榜」，以中小型股走勢強勁，其中台新永續高息中小（00936）兼具「永續、高息和中小」三大題材，奪下冠軍；富邦台灣中小（00733）今年上半年配息達5.15元，創成立以來新高，吸引投資者目光，排行第二。