證交所「創新資本領航 共創明日獨角獸」交流會 開啟多元產業新時代

臺灣證券交易所為打造下一個上市新聚落，持續推動新經濟產業發展，27日下午舉辦「創新資本領航，共創明日獨角獸」交流分享會，大力助攻具影響力及成長潛力之創新產業進入資本市場，展示臺灣新創實力，期能吸引國內外專業投資機構，推升臺灣成為全球創新發展的關鍵力量。

多元產業聚落已為全球資本市場發展趨勢，證交所將辦理一系列產業鏈及新興產業活動，以雙主板引擎形塑新經濟產業聚落，並協助串連產業，促成產業合作創造綜效。首場以「生技醫療」產業揭開序幕，期許能為新經濟產業注入成長動能，發揮以大帶小之功能，培育護國群山，提升臺灣資本市場之國際能見度。

今日的主題分享會吸引超過40家生技醫療產業相關企業及超過150位產業先進夥伴共同參與，其中包括兩場重要對談：「新世代醫療變革，打造全球新視野」及「創新資本引領，共創獨角獸新未來」，有已登板上市保瑞藥業（6472）董事長盛保熙、中天生技集團創辦人兼鑽石生技董事長路孔明及沛爾生醫創辦人兼董事長林成龍等多位重量級嘉賓出席。

證交所表示，生技醫療為下一世代新興產業，在孕育及支持生技產業之政策上，台灣資本市場勢在必行，這次分享會聚焦「生技醫療」產業，期望透過重點產業交流活動，活絡臺灣企業生態圈，並為邁向上市主板之路奠定堅實基礎，同時也為與會者提供一個交流、分享的平台，落實扶植新創加速籌資發展，讓臺灣成為孕育未來潛力獨角獸的搖籃。

今日活動以兩場「焦點短講」作為開場。首先，由國家發展委員會產業發展處陳瓊華副處長分享「引領創新，塑造產業新高地」，以政府角度出發，探討如何提供創新發展的新方向。隨後，台杉投資生技基金合夥人沈志隆博士將從投資觀點，探討生技醫療新商機，並深入生技醫療產業的投資策略及關注重點。

接著，第一場「領先對話」以「新世代醫療變革，打造全球新視野」為題，由臺灣證券交易所董事長林修銘領軍代表，與保瑞藥業董事長盛保熙、中天生技（4128）集團創辦人兼鑽石生技董事長路孔明及資誠聯合會計師事務所榮譽副所長曾惠瑾等共同與談。對話將深入探討生技醫療產業的發展趨勢、企業成長挑戰及資本市場的支持策略，並分享成功案例和未來發展機遇。

第二場「創新對話」主題為「創新資本引領，共創獨角獸新未來」，由臺灣證券交易所總經理簡立忠為創新代表，與沛爾生醫創辦人兼董事長林成龍、育世博執行長蕭世嘉及互貴興業股共同創辦人暨執行長郭加泳等共同與談。探討新創企業如何利用創新資本進行快速成長，並分享企業上市的經驗與策略。此外，也分享新創企業在選擇一般板或創新板時的考量和策略，以及從投資者角度看待生技醫療企業的發展潛力和投資機會。

這次活動展示臺灣在生技醫療領域的創新實力，更凸顯了臺灣證券交易所推動新經濟產業發展的加速助力。透過此次活動，希望為創新產業提供更多資源與鏈結機會，共同培育未來的新興獨角獸。