台股開低震盪…跌80點收22,905點 台積電收平盤

台股27日開低震盪，終場收22,905.98點，跌80.71點、跌幅0.35%，成交金額4,415.31億元，目前遭5日、10日均線反壓。另外，櫃買指數也收跌0.6%。台積電（2330）收平盤960元。

強勢族群方面，電力供應、太陽能族群全面走強，包括聯合再生、安集、茂迪、達能、太極、新晶投控、國碩、天方能源紛紛攻上漲停板作收，雲豹能源仍收漲0.2%、森威能源則跌2%。

其它強勢族群還包括，軍工族群的龍德造船受惠訂單能見度也鎖漲停，雷虎、長榮航太、中信造船、駐龍等也收紅。

玻璃陶瓷的台玻、中釉、和成、冠軍、凱薩衛等；隨時序接近暑假，進而推升航空族群的華航、長榮航皆漲2%；貨櫃族群的長榮、陽明、萬海；遊戲相關族群的網龍、智冠、大宇資、歐買尬等走強。

AI族群表現較為震盪整理居多，包括勤誠、高力、世芯-KY、廣明、創意、廣達、英業達、緯穎、聯發科；反觀健策、樺漢、鴻海、智原等仍收紅。

國際後市分析上，統一投顧表示，美國總統大選升溫，第一次總統辯論會美東時間周四晚上舉行。美國前總統川普希望利用許多美國人對稅收的厭惡，將宣傳他的一系列減稅計畫。

國票投顧提醒，短線上，雖權值股賣壓出籠，不過看好產業基本面利多表現，預期股價應有高點可期，並有助台股向新高發起挑戰，惟當前外資操作轉趨保守，推測台股震盪在攻機率較大。

操作建議上，選股為當前核心要點，權值股台積電、鴻海股價回檔把握切入機會，另光學鏡頭短線買盤積極，預期後續應有高點可期，短線可多加留意。傳產部分，看好離岸風電中、長期營收挹注相關個股可作為近期觀察要點。