債市投資吸引力增 法人：兩理由該買投等債

債券殖利率來到歷史相對高檔，使債市投資變得更具吸引力。根據EPFR統計資料，市場資金持續穩定流入美國投等債基金與ETF，截至6月19日，投等債已連續第20周獲資金淨流入，顯示市場認定升息循環已告終，預期未來將降息，持續大力買債，特別是「投等債」！

台灣目前千億債券ETF有八檔，今年以來新增四檔，最新於5月上榜的是國泰投資級公司債(00725B)，去年底00725B規模約新台幣877.8億元，截至6月24日，規模已增胖至1,027.1億元，成長近兩成。

國泰投資級公司債(00725B)經理人鍾郁婕表示，此時進場投資投等債，一方面可享有較高的殖利率，二方面待Fed啟動降息後則有賺取資本利得機會，一舉兩得，因此才有這麼多的資金湧入。

觀察近三次聯準會降息時，若於降息前一季進場持有美國BBB級投等債，2年平均報酬可達20%；若以最新一次降息循環數據來看，降息前一季進場美國投等債並持有至降息後一年，累積漲幅更高達17.5%，超越美國公債、美國股市與美國非投等債的報酬表現。

鍾郁婕表示，由此可知應在正式降息前提早進場債市，才能完整參與降息帶來的利多行情，且目前債券殖利率維持高檔，以00725B追蹤之標的指數為例，截至6月24日，指數殖利率來到5.92%，較近十年平均4.86%高出逾一個百分點，此時布局有望息價雙收，00725B將於7月16日迎來除息，下周一公告預估配息金額。