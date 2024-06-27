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權值股熄火 台股盤中22800點保衛戰

中央社／ 台北27日電

台股今天盤中下跌逾220點，最低觸及22765.16點，權值電子股台積電與聯發科漲多回檔，鴻海及航空雙雄撐盤，加權指數緩步收復失土，面臨22800點保衛戰。

10時52分左右，台股加權指數達到22865.5點，下跌121.19點，跌幅0.52%，成交值新台幣2427.96億元。電子類股指數下跌0.54%，金融類股指數下跌0.76%，航運類股小漲0.22%。

晶圓代工廠台積電盤中最低跌至949元，跌幅1.14%；鴻海開低急拉翻紅，最高213元，上漲1.42%；聯發科在1405元附近橫盤整理。

輝達（NVIDIA）股東會未釋出產業展望新看法，導致輝達股價反彈氣勢告終，人工智慧（AI）概念股廣達、英業達下挫超過1%，和碩重挫7%。散熱類股走勢分歧，雙鴻跌0.38%，奇鋐漲0.54%。

記憶體晶片大廠美光（Micron）財測未讓市場驚艷，記憶體族群的華邦電、南亞科表現弱勢，盤中跌幅約1%。

進入暑假旅遊旺季，航空雙雄表現強勢，長榮航、華航今天盤中漲幅均超過2%。

綠能概念股受惠於政策利多，雲豹能源一度上揚約4%，森崴能源漲逾2%，但盤中漲勢雙雙收斂。

台積電 晶圓代工廠

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