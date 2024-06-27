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老牌太陽能股發光 四檔盤中漲停鎖死

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
太陽能。(路透)
太陽能。(路透)

受惠輝達洽談購買綠電事宜，雲豹能源、泓德能源、森崴能源連日上攻，27日資金轉移至老牌太陽能族群，安集（6477）、達能（3686）、新晶投控（3713）、國碩（2406）盤中皆攻上漲停板，茂迪（6244）大漲逾8%。

綠電近期成為市場焦點，輝達（NVIDIA）規劃在台設置超級電腦運算中心及研發中心，並和雲豹能源、泓德能源-創洽詢綠電採購，經濟部長郭智輝日前公開表示，已親自接洽至少三家國際大廠來台投資AI研發中心或資料中心，此外業界也傳出蘋果將來台設立資料中心，當各國科技巨擘相繼落地台灣建置，將引爆更大的綠電需求。

由於AI資料中心相當耗電，加上淨零碳排以及RE100等要求，各大科技公司用電量與綠電採購激增，將有助於本土太陽能電廠建置與太陽能模組出貨。

而業界人士指出，太陽能光電是所有替代能源布建速度最快的發電方式，且相較於離岸風電、水力、氫能等再生能源，太陽能光電不僅布建速度快，而且建置成本也較低，自然是綠電來源的最佳來源。

除了美國科技大廠來台有綠電需求，其在美國本土對再生能源的需求也在擴大，外資報告指出，過去5年來，亞馬遜、微軟、Google、Meta等四大雲端服務供應商（CSP）約占美國大型公用事業級太陽能項目需求比率4成，而AI資料中心的電力需求更是傳統資料中心的十倍，預估2030年時，AI資料中心的電力需求將較現階段翻倍成長，由占美國總用電量4%成長至8%。

法人看好，元晶（6443）、聯合再生（3576）、茂迪（6244）等台灣太陽能業者有望乘勢切入美國市場，擴大海外版圖，為業績帶來新的動能。

太陽能電廠 綠電

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