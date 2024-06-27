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太陽能族群今日我最強 綠電商機發酵

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
太陽能。(路透)
太陽能。(路透)

台股指數27日拉回修正，不過，中低價太陽能概念股竄出而成為逆勢強勢族群，安集（6477）、達能（3686）、 新晶投控（3713）、茂迪（6244）、國碩（2406）、元晶（6443）。聯合再生（3576）及太極（4934）等股盤中表現亮眼。

安集、達能、新晶投控、茂迪與國碩早盤亮燈漲停，茂迪及國碩等股更爆出巨量；高價的森崴能源（6806）及碩禾（3691）也同步走強。

輝達（NVIDIA）、亞馬遜AWS及超微擬在台設超級運算中心，引爆龐大用電需求與綠電採購商機，台灣太陽能光電是所有替代能源布建速度最快的發電方式，供應鏈相當完整且建置成本也較低，成為是綠電來源的最佳來源。法人表示，目前雖仍是想像題材，但未來潛在需求仍大，加以大盤處在整理階段，因此，短線資金轉進中低價太陽能股。

太陽能 茂迪

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