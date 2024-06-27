權值股不給力拉低台股開盤下挫126點 台積電跌9元開951元

台股27日開盤指數為2,859.93點，下跌126.76點，早盤一度跌至22,765點。台積電（2330）開盤價為951元，下跌9元。

群益投顧表示，大盤連兩漲卻未見補量，短期均線尚待翻揚，維持整理格局視之。指數守穩昨日缺口，續參考短線技術面變化換股，區間操作因應。

操作題材可留意：

1.台積電新製程相關設備股─台積電CoWos產能供不應求，持續追加相關設備訂單，也傳出切入面板級扇出型封裝(FOPLP)，帶動設備志聖（2467）、均豪（5443）、蔚華科（3055）、亞翔（6139）、迅得（6438）走高,面板級扇出型封裝概念的鑫科（3663）、東捷（8064）攻漲停。

2.綠能題材熱度擴散─綠能題材熱度擴散，獲輝達洽簽綠電合約的雲豹能源、泓德能源續飆漲停。森崴能源因得標首宗國有地自然碳匯，與母公司永崴（3712）投控雙雙亮燈。太陽能達能（3686）也拉上漲停,碩禾（3691）、國碩（2406）漲逾5%。

周三（26日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,12708點，上漲15.64點、漲幅0.04%；S&P500指數上漲0.16%；那斯達克指數上漲0.49%；費半指數下跌0.28%。台積電ADR小跌0.3%，每股172.07美元，換算並折合台幣後為每股1,120.80元，較台北交易股票溢價率為16.75%。

記憶體晶片大廠美光（Micron Technology）公布上季（第3季）銷售和獲利優於預期，但因為本季（第4季）營收預估未能滿足一些投資人的極高期待，股價在盤後重挫近7%，先前市場看好這家總部在美國愛達荷州的公司能因AI驅動的需求獲利，其股價本月在財報發布前上漲13%。

輝達（Nvidia）盤中大幅震盪，收漲0.25%；蘋果、亞馬遜和特斯拉等大型股也上漲。蘋果大漲近2%；特斯拉勁揚4.81%，因為Stifel首次給予特斯拉「買進」評級。

三大法人周三集中市場合計賣超7.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超79.2億元，投信買超59.2億元，自營商（自行買賣）買超3.5億元，自營商（避險）買超8.9億元。

統一期貨說，選擇權未平倉部分，7月W1週選價平近九檔賣權最大未平倉上升400點至22,800點，買權最大未平倉上升100點至23,400點，最大OI區間上移偏多。

期貨方面，外資夜盤加碼946口空單，日盤則減碼472口空單，未平倉淨空單增至26,456口；十大特定法人減碼301口空單至17,147口。