快訊

2024流感新冠疫苗懶人包／流感可能與新冠共同流行！10月雙疫苗開打時程及對象整理

首例！陸女日本奔馳騎乘「電動行李箱」遭取締 違反「這規定」讓她傻眼

NBA／老鷹選19歲天才前鋒里薩赫 法球員連兩年攻占選秀狀元

樂觀看待降息 加碼銀行及科技股、聚焦高品質債

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

近期美國聯準會官員態度雖鷹鴿交錯，但美國零售銷售數據放緩，強化聯準會今年降息的希望，美股四大指數齊揚。綜合彭博資訊等外電新聞援引六月份美銀美林經理人調查報告顯示，受訪經理人的樂觀情緒處於2021年11月以來最高水準，現金水位降至三年低點，並持續加碼股票

近8成經理人認為未來一年內將會有兩到三次的降息，多數預計9月18日將迎來第一次降息，並認為未來一年經濟不會陷入衰退。因此，調查也顯示，從貨幣基金轉出重新配置的資金，將最有利於美國股票，其次為政府債及全球股票。針對美國選舉，經理人認為最能影響美國選舉的政策為貿易政策，其次為地緣政治相關的政策。此外，除了持續看好科技股，本次調查中，看好銀行股及高品質債未來表現的比例也大幅攀升。

本月份經理人的股票配置仍有淨39%加碼，銀行股則攀升5%至淨10%加碼，科技股雖略下滑，但仍有淨20%的加碼，對公用事業的配置則隨著降息預期而有所改善，由淨27%減碼攀升至淨18%減碼；對日股則下滑至淨4%加碼。此外，經理人對債券的配置雖下滑，但對高品質債的看好度則大幅攀升8%至淨13%。就產業別而言，淨加碼程度最高的分別為醫療與科技股。

就風險面而言，本月高通膨仍為經理人最關注的尾端風險，其次為地緣政治惡化及美國選舉。而美國商用不動產則為本月最可能的信用風險事件。就交易面而言，做多科技七雄為最擁擠交易，放空中國股票居次。

富蘭克林證券投顧認為，全球景氣將維持穩健增長，投資人仍須耐心靜待美國通膨降溫及聯準會政策轉向，有利風險性資產多頭續航，潛在的風險則須留意美國選舉、地緣政治和貿易保護主義抬頭的影響。在等待聯準會降息行情之際，建議以美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金為核心，爭取收益之餘也能防禦股市波動風險。

股票部位看好「創新財」的科技及生技產業型基金，聚焦於AI PC、AI手機及AI新藥等創新領域的成長潛力，以及「新動力」題材，包括印度和日本股票型基金，目前這兩個國家正位處政策紅利、結構性改革的甜蜜點，並看好AI將帶動綠色電力、綠色運算中心需求的全球氣候變遷、基礎建設及公用事業股票型基金，即使歷經第二季反彈，相關類股的評價面仍處長期相對便宜水位，伴隨基本面改善，具備補漲空間。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯指出，各行各業的許多公司現正積極嘗試生成式AI，尋找部署該技術的方法以提高生產力或創造新的營收來源，而這將在未來幾年演變成新的AI應用，並為IT需求帶來「雪球效應」，預期將在半導體、科技基礎設施、應用軟體、網路服務等領域持續看到許多成長的投資機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，攀高的債券殖利率與高股利股都是收益投資具吸引力的標的。AI題材吸引投資目光，現階段在廣泛市場中找到被低估但具長期成長前景的標的，包括科技、工業與消費等。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，考量美國經濟強韌，以及財政赤字累積需要大量發債因應，因此仍較側重於中天期債的機會。此外，投資級或非投資級公司債利差已縮小至長期低檔，若景氣意外不振，低利差恐無法提供太多緩衝保護，此時投資於債券大盤指數並非明智之舉，建議應由專業團隊精選持債。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格·卡麥隆認為，預期今年年底之前將看到氣候變遷投資主題的兩項逆風鈍化、甚至有望轉為順風，包括太陽能變頻器、電動車電池或是鋰鹽等原物料領域的庫存將回歸常態，供需動能改善有利挹注信心，另著眼當前的利率接近區間高位，未來幾季利率下滑的可能性大於利率上升的風險，有利改善氣候變遷投資主題的經濟效益，吸引更多長期資金流入。

美國聯準會 股票

延伸閱讀

國泰投顧年中展望：看好美歐成長股、印度股及新興債

日圓兌美元跌至38年新低 投資人關注日本何時出手干預

三大指數小漲 蘋果亞馬遜勁揚撐盤 輝達尾盤奮力翻紅

輝達領漲科技股 帶動三大股指微幅收高

相關新聞

權值股不給力拉低台股開盤下挫126點 台積電跌9元開951元

台股27日開盤指數為2,859.93點，下跌126.76點，早盤一度跌至22,765點。台積電（2330）開盤價為951...

國泰投顧年中展望：看好美歐成長股、印度股及新興債

2024年上半年全球市場表現「股優於債」，美股為主的成熟市場優於新興市場，類股族群以成長股表現優於價值股；債市以新興市場...

近一月地表最強股市是台股 分批布局優質台股科技型基金

雖然近日市場震盪較大，但近一月全球股市仍多為上漲，「全球最會漲」的台股漲幅甚至超過6%。根據CMoney數據，台灣加權指...

鴻海目標價 大摩樂觀喊375…為內外資最高預估

鴻海近期站穩200元大關後，摩根士丹利證券（大摩）釋出最新個股報告，鴻海將受惠三大利多驅動，包括：AI伺服器出貨暢旺、i...

台股來電…四大金主點火 力抗外資賣壓

台股昨（26）日在外資逢高調節、大賣79.2億元下，行情高檔震盪，不過四大金主群包括投信、自營商、集團、中實戶等買盤點火...

居易：審慎保守看今年營運

網通品牌居易（6216）昨（26）日舉行股東會，通過每股配發1.69195678元現金股利，同時完成董事改選，推選原總經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。