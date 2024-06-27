樂觀看待降息 加碼銀行及科技股、聚焦高品質債

近期美國聯準會官員態度雖鷹鴿交錯，但美國零售銷售數據放緩，強化聯準會今年降息的希望，美股四大指數齊揚。綜合彭博資訊等外電新聞援引六月份美銀美林經理人調查報告顯示，受訪經理人的樂觀情緒處於2021年11月以來最高水準，現金水位降至三年低點，並持續加碼股票。

近8成經理人認為未來一年內將會有兩到三次的降息，多數預計9月18日將迎來第一次降息，並認為未來一年經濟不會陷入衰退。因此，調查也顯示，從貨幣基金轉出重新配置的資金，將最有利於美國股票，其次為政府債及全球股票。針對美國選舉，經理人認為最能影響美國選舉的政策為貿易政策，其次為地緣政治相關的政策。此外，除了持續看好科技股，本次調查中，看好銀行股及高品質債未來表現的比例也大幅攀升。

本月份經理人的股票配置仍有淨39%加碼，銀行股則攀升5%至淨10%加碼，科技股雖略下滑，但仍有淨20%的加碼，對公用事業的配置則隨著降息預期而有所改善，由淨27%減碼攀升至淨18%減碼；對日股則下滑至淨4%加碼。此外，經理人對債券的配置雖下滑，但對高品質債的看好度則大幅攀升8%至淨13%。就產業別而言，淨加碼程度最高的分別為醫療與科技股。

就風險面而言，本月高通膨仍為經理人最關注的尾端風險，其次為地緣政治惡化及美國選舉。而美國商用不動產則為本月最可能的信用風險事件。就交易面而言，做多科技七雄為最擁擠交易，放空中國股票居次。

富蘭克林證券投顧認為，全球景氣將維持穩健增長，投資人仍須耐心靜待美國通膨降溫及聯準會政策轉向，有利風險性資產多頭續航，潛在的風險則須留意美國選舉、地緣政治和貿易保護主義抬頭的影響。在等待聯準會降息行情之際，建議以美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金為核心，爭取收益之餘也能防禦股市波動風險。

股票部位看好「創新財」的科技及生技產業型基金，聚焦於AI PC、AI手機及AI新藥等創新領域的成長潛力，以及「新動力」題材，包括印度和日本股票型基金，目前這兩個國家正位處政策紅利、結構性改革的甜蜜點，並看好AI將帶動綠色電力、綠色運算中心需求的全球氣候變遷、基礎建設及公用事業股票型基金，即使歷經第二季反彈，相關類股的評價面仍處長期相對便宜水位，伴隨基本面改善，具備補漲空間。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯指出，各行各業的許多公司現正積極嘗試生成式AI，尋找部署該技術的方法以提高生產力或創造新的營收來源，而這將在未來幾年演變成新的AI應用，並為IT需求帶來「雪球效應」，預期將在半導體、科技基礎設施、應用軟體、網路服務等領域持續看到許多成長的投資機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，攀高的債券殖利率與高股利股都是收益投資具吸引力的標的。AI題材吸引投資目光，現階段在廣泛市場中找到被低估但具長期成長前景的標的，包括科技、工業與消費等。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，考量美國經濟強韌，以及財政赤字累積需要大量發債因應，因此仍較側重於中天期債的機會。此外，投資級或非投資級公司債利差已縮小至長期低檔，若景氣意外不振，低利差恐無法提供太多緩衝保護，此時投資於債券大盤指數並非明智之舉，建議應由專業團隊精選持債。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格·卡麥隆認為，預期今年年底之前將看到氣候變遷投資主題的兩項逆風鈍化、甚至有望轉為順風，包括太陽能變頻器、電動車電池或是鋰鹽等原物料領域的庫存將回歸常態，供需動能改善有利挹注信心，另著眼當前的利率接近區間高位，未來幾季利率下滑的可能性大於利率上升的風險，有利改善氣候變遷投資主題的經濟效益，吸引更多長期資金流入。