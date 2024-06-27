國泰投顧年中展望：看好美歐成長股、印度股及新興債

2024年上半年全球市場表現「股優於債」，美股為主的成熟市場優於新興市場，類股族群以成長股表現優於價值股；債市以新興市場美元主權債表現最佳，優於許多投資人持有的美國投資等級債。

展望今年下半年，國泰投顧認為上半年的市場行情有望延續！國泰投顧分析指出，「政策」轉變正逐漸醞釀新一波投資機會，建議投資人可以聚焦兩大「政策」推手：全球主要央行「貨幣政策」轉向，以及今年適逢全球超級大選年之各國「政府政策」投資題材。

主要央行「貨幣政策」轉向：美國、歐洲成長股市可望再度加速上攻

全球主要央行包含美國聯準會、歐洲央行的貨幣政策都已經或即將轉向。歐洲央行在歐洲走出經濟低潮後開始復甦，6月已採取降息，預估展開評價面重調(re-rating)行情；與此同時，投資人熱切等待聯準會下半年降息。

國泰投顧指出，目前美國經濟相當具韌性，企業財報優於預期提振經濟前景信心，勞動力市場有撐、通膨緩步下行。此背景下所對應美國歷史降息路徑來看，1995年、2019年的兩次降息路徑與現今總體環境最為類似，而聯準會官員曾表示更期待重演1995年降息指引。

進一步發現，美國預防性降息且未衰退情境來看，降息前開始至降息後一到三年，美股大盤平均表現佳，而美國大型成長股在聯準會貨幣政策轉折催化，降息報酬表現更優於整體美股大盤；舉例來看，美國1995年、2019年啟動降息後一年的美股大盤分別再上漲21%、11%，成長股為主的羅素1000增長股指數則是上漲23%、28%。此外，歐股展開降息後，未來一年多能遞交兩位數報酬潛力，過去四輪歐洲央行降息後一年的歐股平均表現達12.13%。綜觀央行貨幣政策轉折，加上全球企業獲利樂觀上調，國泰投顧認為美國、歐洲成長股有上漲潛力。

全球超級大選年「政府政策」：聚焦印度股市、新興市場美元主權債

2024年適逢全球超級大選年，預估全球超過70多個國家舉行大選。除了今年11月的美國總統大選備受矚目、歐洲議會選舉緊鑼密鼓展開，近期印度總理大選結果出爐更值得投資人關注主題。印度經濟耀眼，隨著大選後印度政府政策穩定和持續改革前景，印度股市可望進一步上攻，根據統計，2000年初以來四輪印度總理大選確定後，印度股市往後三個月、一年、兩年、三年的平均

報酬率分別有機會達5.97%、12.85%、54.08%、64.08%，顯示印度大選後的政策利多相當值得投資人期待。

國泰投顧指出，除了印度經濟增速持續，泛新興市場採購經理人指數加速擴張，預估「新興市場美元主權債」將在此總經環境下更加受益；目前新興市場美元主權債為整體債市中少數利差仍高於過去10年平均水準的債市，且殖利率達8.42%，若聚焦於新興市場美元主權債的非投資等級國家來看，殖利率更達11.69%，優於台灣投資人偏好的美國投資等級公司債5.58%、美國非投資等級公司債7.81%。