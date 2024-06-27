快訊

2024流感新冠疫苗懶人包／流感可能與新冠共同流行！10月雙疫苗開打時程及對象整理

首例！陸女日本奔馳騎乘「電動行李箱」遭取締 違反「這規定」讓她傻眼

NBA／老鷹選19歲天才前鋒里薩赫 法球員連兩年攻占選秀狀元

國泰投顧年中展望：看好美歐成長股、印度股及新興債

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2024年上半年全球市場表現「股優於債」，美股為主的成熟市場優於新興市場。（路透）
2024年上半年全球市場表現「股優於債」，美股為主的成熟市場優於新興市場。（路透）

2024年上半年全球市場表現「股優於債」，美股為主的成熟市場優於新興市場，類股族群以成長股表現優於價值股；債市以新興市場美元主權債表現最佳，優於許多投資人持有的美國投資等級債。

展望今年下半年，國泰投顧認為上半年的市場行情有望延續！國泰投顧分析指出，「政策」轉變正逐漸醞釀新一波投資機會，建議投資人可以聚焦兩大「政策」推手：全球主要央行「貨幣政策」轉向，以及今年適逢全球超級大選年之各國「政府政策」投資題材。

主要央行「貨幣政策」轉向：美國、歐洲成長股市可望再度加速上攻

全球主要央行包含美國聯準會、歐洲央行的貨幣政策都已經或即將轉向。歐洲央行在歐洲走出經濟低潮後開始復甦，6月已採取降息，預估展開評價面重調(re-rating)行情；與此同時，投資人熱切等待聯準會下半年降息。

國泰投顧指出，目前美國經濟相當具韌性，企業財報優於預期提振經濟前景信心，勞動力市場有撐、通膨緩步下行。此背景下所對應美國歷史降息路徑來看，1995年、2019年的兩次降息路徑與現今總體環境最為類似，而聯準會官員曾表示更期待重演1995年降息指引。

進一步發現，美國預防性降息且未衰退情境來看，降息前開始至降息後一到三年，美股大盤平均表現佳，而美國大型成長股在聯準會貨幣政策轉折催化，降息報酬表現更優於整體美股大盤；舉例來看，美國1995年、2019年啟動降息後一年的美股大盤分別再上漲21%、11%，成長股為主的羅素1000增長股指數則是上漲23%、28%。此外，歐股展開降息後，未來一年多能遞交兩位數報酬潛力，過去四輪歐洲央行降息後一年的歐股平均表現達12.13%。綜觀央行貨幣政策轉折，加上全球企業獲利樂觀上調，國泰投顧認為美國、歐洲成長股有上漲潛力。

全球超級大選年「政府政策」：聚焦印度股市、新興市場美元主權債

2024年適逢全球超級大選年，預估全球超過70多個國家舉行大選。除了今年11月的美國總統大選備受矚目、歐洲議會選舉緊鑼密鼓展開，近期印度總理大選結果出爐更值得投資人關注主題。印度經濟耀眼，隨著大選後印度政府政策穩定和持續改革前景，印度股市可望進一步上攻，根據統計，2000年初以來四輪印度總理大選確定後，印度股市往後三個月、一年、兩年、三年的平均

報酬率分別有機會達5.97%、12.85%、54.08%、64.08%，顯示印度大選後的政策利多相當值得投資人期待。

國泰投顧指出，除了印度經濟增速持續，泛新興市場採購經理人指數加速擴張，預估「新興市場美元主權債」將在此總經環境下更加受益；目前新興市場美元主權債為整體債市中少數利差仍高於過去10年平均水準的債市，且殖利率達8.42%，若聚焦於新興市場美元主權債的非投資等級國家來看，殖利率更達11.69%，優於台灣投資人偏好的美國投資等級公司債5.58%、美國非投資等級公司債7.81%。

新興市場美元主權債不論是收益抑或資本利得，今年下半年仍值得投資人期待。國泰投顧認為，政府政策對許多新興市場國家經濟前景帶來顯著影響，透過識別新興市場國家大選中（墨西哥、印度、南非、巴西等大選）結構性變化而能取得政策改革成功的國家，精挑細選的新興市場美元主權債機會將脫穎而出。

美國兩次相似降息以美國大型成長股更佳。(資料來源：Bloomberg)
美國兩次相似降息以美國大型成長股更佳。(資料來源：Bloomberg)

美國聯準會 降息

延伸閱讀

路透揭鴻海印度廠徵才性別歧視 莫迪政府下令詳查

三大法人賣超12.13億元 投顧：觀察月線22239點支撐

印度總理莫迪連任 學者看好台印關係盼升級新南向政策

通膨持續升溫 澳洲央行跟今年降息說拜拜

相關新聞

權值股不給力拉低台股開盤下挫126點 台積電跌9元開951元

台股27日開盤指數為2,859.93點，下跌126.76點，早盤一度跌至22,765點。台積電（2330）開盤價為951...

國泰投顧年中展望：看好美歐成長股、印度股及新興債

2024年上半年全球市場表現「股優於債」，美股為主的成熟市場優於新興市場，類股族群以成長股表現優於價值股；債市以新興市場...

近一月地表最強股市是台股 分批布局優質台股科技型基金

雖然近日市場震盪較大，但近一月全球股市仍多為上漲，「全球最會漲」的台股漲幅甚至超過6%。根據CMoney數據，台灣加權指...

鴻海目標價 大摩樂觀喊375…為內外資最高預估

鴻海近期站穩200元大關後，摩根士丹利證券（大摩）釋出最新個股報告，鴻海將受惠三大利多驅動，包括：AI伺服器出貨暢旺、i...

台股來電…四大金主點火 力抗外資賣壓

台股昨（26）日在外資逢高調節、大賣79.2億元下，行情高檔震盪，不過四大金主群包括投信、自營商、集團、中實戶等買盤點火...

居易：審慎保守看今年營運

網通品牌居易（6216）昨（26）日舉行股東會，通過每股配發1.69195678元現金股利，同時完成董事改選，推選原總經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。