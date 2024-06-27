近一月地表最強股市是台股 分批布局優質台股科技型基金

雖然近日市場震盪較大，但近一月全球股市仍多為上漲，「全球最會漲」的台股漲幅甚至超過6%。根據CMoney數據，台灣加權指數近一月強勢上漲6.08%，為地表最強股市，優於MSCI世界指數的1.35%，近三月和今年來漲幅也達到13.29%和27.58%，穩勝MSCI世界指數的2.6%及10.72%。統一投信表示，預計台股短線呈高檔震盪，但在AI高速成長背景下，股市長多格局不變，若出現漲多回檔，投資人可以分批布局優質台股科技型基金，掌握台股科技股爆發力。

根據晨星統計至5月31日數據，無論是近一年、二年、三年或五年報酬率，台股科技型基金冠軍都是統一奔騰基金。這檔基金近一年報酬率60.55%，相較之下，電子指數和同類型基金報酬率平均值皆不到4成；近二年及三年報酬率分別為81.03%及96.13%，大幅優於電子指數和同類型基金平均；近五年報酬率達到365.91%，遠勝電子指數和同類型基金報酬率平均值的168.02％和194.87％。

統一投信表示，加權指數從年初的17,800點左右，到日前新創下的歷史高點23,406點，波段最高漲幅超過三成，指數本益比及本淨比皆創下新高。近日大盤開始出現較大震盪，主要是受到漲多後的獲利了結賣壓影響，但也提供一路空手的投資人逢低布局機會，已經有部位的投資人，也可以趁機分批加碼，增加投資資本。在AI新科技時代，科技股表現有望持續優於大盤，投資優質的台股科技型基金，還有望獲得超額報酬。