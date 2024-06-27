美科技股回彈 法人：台股架構偏多留意高檔震盪

輝達（NVIDIA）續漲帶動美國科技股回彈，亞馬遜（Amazon）盤中市值首度突破2兆美元創新高，美股3大指數收紅。法人分析，台股雖仍為多方架構，但短期技術指標尚未轉強，外資也呈現連賣，大盤短期可能高檔震盪。

在美國個人消費支出物價指數（PCE）數據公布前，美股26日走勢震盪，道瓊工業指數上漲15.64點或0.04%，收39127.80點。標準普爾500指數上揚8.60點或0.16%，收5477.90點。那斯達克指數揚升87.51點或0.49%，收17805.16點。費城半導體指數下跌15.34點或0.28%，收5452.32點。

台股26日盤中最高觸及23074.74點、上漲近200點，隨後逢高調節賣壓出籠，尾盤權值股台積電、聯發科有撐，加權指數終場上漲110.72點，收在22986.69點，成交值新台幣4613.86億元。

三大法人26日合計賣超台股12.13億元，其中，外資及陸資賣超82.48億元，連續4個交易日賣超。

產業訊息部分，晶圓代工廠世界先進26日晚間公告，新加坡子公司VSMC董事會同意向台積電取得技術授權，技術授權費1.5億美元（約新台幣48.83億元）。

代工廠緯創宣布將參與元鈦科技現金增資，進行策略投資，緯創擬以每股新台幣60元，認購元鈦816.7萬普通股，總投資金額新台幣4.9億元。元鈦科技於2022年成立，專精於資料中心水冷散熱解決方案。

長榮航空宣布，以不超過新台幣30億元增購長榮航勤、長榮空廚、長榮空運倉儲股權，深化整合航空產業鏈，可發揮經營綜效。