證交所設金融區塊鏈平台
為順應綠色金融與永續發展的國際趨勢，臺灣證券交易所攜手財金資訊公司導入區塊鏈技術，透過建置「金融區塊鏈平台」，提供銀行保證的新增開立與退還申請數位化作業。
證交所表示，在前述金融區塊鏈平台建置完成後，將以紙本及數位雙軌運行，未來將適時檢討執行成效，朝向全面數位化運行。
證交所近日修正「有價證券借貸辦法」、「有價證券借貸定價交易及競價交易擔保品管理應行注意事項」、「證券商及證券金融事業辦理有價證券借貸履約保證金管理辦法」條文規定，配合ESG生態永續發展及響應數位無紙化的政策，開立保證書的銀行及證交所可透過金融主管機關核准設立的金融資訊服務事業「財金資訊公司」建置且經證交所認可的傳輸中介平台「金融區塊鏈平台」，雙方以電子資料傳輸方式，確認及記錄雙方所提出申請及回覆核准申請的資料無誤，符合電子簽章法等相關法規數位憑證作為身分識別與意思表示依據。
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