證交所設金融區塊鏈平台

台股上周漲升突破23,000點後，隨美國科技股修正，指數漲多再度湧現波段獲利了結賣壓，不過美股修正後反彈，帶動台股重返漲升趨勢線，台股昨（26）日收盤漲110點，收在22,986點。股價攻新高後的震盪，仍然是受到半導體指標股牽動，此外受到蘋果也可望在台設立資料中心，經濟效益上看千億元，利多消息拉升台股跌深後反彈。

2024-06-26 23:50