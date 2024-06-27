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鴻海目標價…大摩樂觀喊375 為內外資最高預估

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
鴻海近期站穩200元大關。 路透
鴻海近期站穩200元大關。 路透

鴻海近期站穩200元大關後，摩根士丹利證券（大摩）釋出最新個股報告，鴻海（2317）將受惠三大利多驅動，包括：AI伺服器出貨暢旺、iPhone換機潮帶動、新增電動車客戶，因此重申「優於大盤」評等，目標價由210元上調至255元，並列為首選，樂觀情境下，更上看375元水準，居內外資最高。

展望後市，大摩台灣區研究部主管施曉娟表示，鴻海今年7月初將發布的第3季展望、及9月iPhone 16的推出，將是未來發展的重要催化劑；特別是iPhone換機潮效應，將成為鴻海下一個成長新動能。由於鴻海組裝市占達63%，Pro與Pro Max機型比例上升，帶動平均銷售單價（ASP），連動獲利增長。

基於獲利前景優於預期，施曉娟除給予鴻海「優於大盤」評級外，更列入首選名單，目標價由210元上調至255元，調幅21.4%，樂觀情境下更上看357元水準。

由於iPhone導入AI功能，施曉娟預計，iPhone的生產將在第3季帶動產量季增33%、達5,200萬支，優於過去三年同期的11%-22%；下半年iPhone 16產量估8,500-9,000萬支，全年iPhone總產量為2.15億支，2025年攀升至2.25億支，年增約5%。

而鴻海在iPhone組裝的收入將於2025年和2026年分別將年增5%、10%，顯示整體市場需求增長樂觀。

尤其，蘋果最新推出的「Apple Intelligence」，特別針對高階 iPhone 15 Pro╱Pro Max及後續的型號，使換機潮需求將更具爆發力。

除了大摩唱旺鴻海外，由於AI需求強勁，外資里昂證券科技產業分析師高翊庭也建議「買進」台灣代工製造商，主因訂單能見度更高、GPU供應鏈有利，輝達（NVIDIA）GB200需求強勁且提前出貨，整體前景亮眼。

高翊庭更直接點名，鴻海和廣達在當前季度的銷售表現優於市場預期，同時維持鴻海「買進」評等、目標價由210元升至245元，調幅19%。在台灣科技產業上，建議「牢牢抓緊」這波AI牛市。

統計目前內外資法人看鴻海，目標價逾200元、由高至低依序排列為：富邦投顧300元、美銀260元、高盛257元、大摩255元、里昂245元、群益投顧225元、元富投顧225元、台新投顧225元、玉山投顧225元、野村208元、花旗207元、凱基投顧205元、摩根大通200元、瑞銀200元、國泰證期顧問200元。

iPhone 大摩 鴻海

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