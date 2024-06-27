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台股來電…四大金主點火 力抗外資賣壓

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（26）日在外資逢高調節、大賣79.2億元下，行情高檔震盪，不過四大金主群包括投信、自營商、集團、中實戶等買盤點火包括台積電等電子權值指標股，催動大盤全場力守紅盤，終場上漲110點、收22,986點，漲幅0.4%，連二紅，成交金額萎縮至4,729億元。

輝達大漲6.7%及台積電ADR漲2.8%，激勵台股昨日早盤開高，不過外資逢高調節賣壓出籠，衝擊指數震盪盤軟一度接近平盤，後在四大金主群點火力挺下，推升指數終場收高。櫃買指數也開高走高，收漲1%，顯現多頭人氣仍十足。

盤面上，大型權值股台積電（2330）、聯發科、廣達等仍領盤走強，個股及類股則跌多漲少。19大類股中，僅生醫、電子、造紙、其他等四大類股收紅，其餘均下跌收黑。千金股則漲多跌少，健策漲8%最為亮眼，世芯-KY跌1.9%最疲弱，檔數增一檔健策，共計17千金。

近日新冠疫情再起，流感、腸病毒等染疫病例急增，激勵生醫股昨日大漲2.8%最強勢，電子漲1%，塑膠跌1.7%最弱勢；族群中，綠能環保漲4.4%最突出，半導體也漲1.4%。

集中市場三大法人合計賣超7.4億元。其中，外資賣超79.2億元，連四日賣超；投信買超59.2億元，連三買；自營商買超12.5億元，由賣轉買。八大公股行庫進場承接，買超31.2億元，已連續四日買超，累計買超271.2億元；至於五大壽險金控則買超25.2億元。

不過，台股恐慌指數（VIX）卻不降反升，由25日的21.3微升至21.31，顯示指數雖反彈，但投資人恐慌情緒卻並未降溫。

台積電 台股

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