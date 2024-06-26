歐洲法人布局AI指標股達上限、轉進邊緣AI 里昂看好四台廠

里昂證券在歐洲路演之後，發布「台灣半導體產業」報告指出，歐洲法人布局人工智慧（AI）指標股多已達10%上限，因此轉而尋找新的投資機會，特別是對邊緣AI表達出濃厚的興趣。在台股中，里昂看好聯發科（2454）、祥碩、M31、家登等，全面予以「買進」評等。

里昂近日在歐洲展開一連串路演，並與超過50位大型投資人會面，聚焦科技產業，尤其是半導體及上游市場。根據反饋，由於AI與半導體相關股價多已狂飆，歐洲投資人在相關領域的投資多已達到10%的上限，因此目前正在撤出輝達（NVIDIA）、台積電等指標股，轉而尋找新的投資機會。

里昂指出，許多歐洲投資人對邊緣AI的發展潛力特別感興趣，例如AI個人電腦（PC）。歐洲投資人預期高通（Qualcomm）及聯發科最能受惠於AI PC主題，而且有機會從英特爾手中搶奪市占率。

歐洲投資人質疑AI的短期前景及需求。里昂認為，在邊緣AI設備的長期發展中，新CPU平台的軟體支援將成為關鍵因素。在未來三到五年，邊緣AI設備的軟體支援將變得標準化，市場上將出現一家主導的供應商。

在台廠中，里昂看好聯發科，因為在高階智慧手機市場有機會，給予1,375元的目標價。另外，祥碩、M31、家登都受惠於規格升等趨勢，未來的營運前景看多，因此全建議「買進」，目標價分別為2,800元、1,342元、509元。

對於聯電、日月光投控等大型邊緣AI企業的前景，歐洲投資人也產生興趣。不過，里昂重申對於這兩檔個股的負面看法，都維持「賣出」評等，因為聯電面臨來自於中國大陸廠商的競爭加劇，日月光投控的先進封裝營收貢獻則仍然有限。