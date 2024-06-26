居易：審慎保守看今年營運

網通品牌居易（6216）昨（26）日舉行股東會，通過每股配發1.69195678元現金股利，同時完成董事改選，推選原總經理馬鴻方接任董事長。天線廠譁裕股東會則通過虧損撥補案，不配發股利，今年要加速轉型，回到成長軌道。

居易去年每股純益1.34元，盈餘分配每股1.19195678元現金股利，加上資本公積發放現金股利0.5元，每股將配發1.69195678元現金股利，盈餘分配率達126%，居易昨天上漲0.45元，收48.75元，殖利率3.47%。股東會同時改選董事，一般董事包括馬鴻方、林棟樑、鄭明德、文長中、歐陽潔蘋、簡瑋婷；獨立董事為黃振松、陳勝志、莊雅惠。

居易指出，近年從無線路由器跨向光纖寬頻，看準東南亞市場對於GPON及XGS-PON技術需求，2024年初開始出貨GPON路由器產品，預估上半年開始送測XGS-PON產品，同時將推出一系列搭載WiFi 7技術的路由器和無線基地台，搶進企業市場。

展望2024年，居易認為，經濟低迷前景不明，對於今年營運持審慎保守的看法，盡力朝逐年成長的目標邁進，因應寬頻網路產業競爭日趨激烈，今年將積極開發新產品新市場。

譁裕去年每股淨損1元，股東會通過虧損撥補案，不配發股利。譁裕近年積極轉型，看準未來天線市場可望重回榮景。譁裕近年成立美國子公司，深耕網通等品牌原廠關係，直接打入原廠供應鏈，提升天線滲透率，看好AI趨勢帶來傳輸無所不在，除專注網通應用，同時延伸天線次系統，從單一產品線走到整體解決方案，搶進智慧交通、無線專網及工業物聯網共三大解決方案，全面性展開多元應用布局。

法人預估，譁裕營收年成長可望達二成，隨著跨入解決方案，毛利率可望提升。