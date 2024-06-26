就市論勢／蘋概、生技、生醫 聚光

盤勢分析

台股上周漲升突破23,000點後，隨美國科技股修正，指數漲多再度湧現波段獲利了結賣壓，不過美股修正後反彈，帶動台股重返漲升趨勢線，台股昨（26）日收盤漲110點，收在22,986點。股價攻新高後的震盪，仍然是受到半導體指標股牽動，此外受到蘋果也可望在台設立資料中心，經濟效益上看千億元，利多消息拉升台股跌深後反彈。

投資建議

台股在23,000點關卡持續面臨攻高震盪壓力，不過只要有短線較深拉回，投資人仍應站在買方，資金持續在AI族群中尋找投資機會；台股也與美股走勢相似，當半導體股出現修正壓力，也見金融股接棒撐盤，成為科技股震盪時避風港。

昨天盤面表現較佳還包括綠能環保與生醫、生化股等，受到近期登場的國智慧醫療論壇及7月將登場的生技展，帶動生技醫療類股短線題材性表現，在綠能環保類股上，受惠AI大廠在台推動資料中心運轉，仰賴龐大綠電、電網等需求，持續連結AI的高速成長擴散效應。

台股面臨攻高震盪期，投資人不妨適度分散配置標的，近期受惠蘋果資料中心消息，加上蘋果供應鏈進入下半年新機即將登場等拉貨效應，成長動能受矚目；除掌握AI關鍵技術產業，也宜廣納AI擴散效應受惠類股，如綠能、重電等標的；此外，近期生技、生醫等標的，在會展題材帶動下，亦可受惠研發進度消息推升股價。