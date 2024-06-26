快訊

新南向觀光走味 東南亞4國「樓鳳」流竄全台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

攸泰全球揪伴 攻衛星商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

強固型電腦廠攸泰科技（6928）搶攻衛星商機，昨（26）日宣布攜手全球合作夥伴，推動國防、海事、衛星通訊等領域的創新技術與應用，在美國市場提供衛星直連訂閱服務、地面設施託管服務，並加強與新加坡客戶在海事領域合作，鎖定AI賦能智慧船舶數位化商機。

受利多消息激勵，攸泰昨日漲停，上漲7.5元，收83.3元。

攸泰目前衛星相關業務占營收比重約一成。攸泰預估，隨新合作及專案發酵，今年衛星業務會有雙位數增長，明年新專案開花結果，仍會維持雙位數成長力道。

據研調機構TrendForce預估，2023-2027年美國衛星直連服務市場規模將從4.3億美元，大幅成長至65億美元，顯示市場處於積極成長階段。

新加坡 營收 美國

延伸閱讀

攸泰科技布局衛星直連訂閱服務 瞄準新賽道商機

日本超小型衛星高度11公分 預計今秋升空

群益投資論壇盛大登場 聚焦2024年全球總經動態及科技產業趨勢

歐盟制裁涉及挺俄侵烏企業 新增19家中國公司

相關新聞

台股來電…四大金主點火 力抗外資賣壓

台股昨（26）日在外資逢高調節、大賣79.2億元下，行情高檔震盪，不過四大金主群包括投信、自營商、集團、中實戶等買盤點火...

鴻海目標價 大摩樂觀喊375…為內外資最高預估

鴻海近期站穩200元大關後，摩根士丹利證券（大摩）釋出最新個股報告，鴻海將受惠三大利多驅動，包括：AI伺服器出貨暢旺、i...

居易：審慎保守看今年營運

網通品牌居易（6216）昨（26）日舉行股東會，通過每股配發1.69195678元現金股利，同時完成董事改選，推選原總經...

中華電助漢翔建5G專網

中華電信（2412）近年積極布局5G專網，建構國內5G專網合作夥伴，推動5G專網與工業4.0技術的整合，提升國內製造業工...

就市論勢／蘋概、生技、生醫 聚光

台股上周漲升突破23,000點後，隨美國科技股修正，指數漲多再度湧現波段獲利了結賣壓，不過美股修正後反彈，帶動台股重返漲升趨勢線，台股昨（26）日收盤漲110點，收在22,986點。股價攻新高後的震盪，仍然是受到半導體指標股牽動，此外受到蘋果也可望在台設立資料中心，經濟效益上看千億元，利多消息拉升台股跌深後反彈。

攸泰全球揪伴 攻衛星商機

強固型電腦廠攸泰科技（6928）搶攻衛星商機，昨（26）日宣布攜手全球合作夥伴，推動國防、海事、衛星通訊等領域的創新技術...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。