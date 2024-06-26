三大法人賣超12.13億元 投顧：觀察月線22239點支撐

台股今天終場收在22986.69點，上漲110.72點，成交值新台幣4613.86億元，三大法人合計賣超台股12.13億元。投顧認為，只要持續走揚的20日均線22239點沒有失守，台股適度整理後仍有機會再攻。

凱基投顧指出，今天早盤最高來到23074點後，隨即陷入整理，顯見短線套牢籌碼反壓仍然沈重，成交金額僅4613億元，低於20日均量5024億元，在成交量能無法擴大下，指數最好狀況將是呈現區間整理格局。

台股今天開高衝上23000點，最高觸及23074.74點，上漲近200點，隨後走勢震盪，尾盤在權值股台積電、聯發科有撐之下，台股終場收22986.69點。櫃買市場今天開高走高，終場上漲2.85點，漲幅1.06%，收在271.14點，成交金額1098.21億元。

三大法人中，自營商買超12.52億元、投信買超57.83億元、外資及陸資賣超82.48億元。

觀察外資賣超前10名，以中鋼2萬6814張居冠，第2名為新光金2萬3035張，其餘依序為群創、開發金、南亞、鴻海、兆豐金、長榮、遠東新、陽明。

投信買超第1名為兆豐金1萬4376張，遠東新1萬74張居第2名，其餘依序為聯電、南亞、華新、華南金、亞泥、永豐金、東陽、長榮航。