兆豐國際投顧：企業獲利為牽動台股下半年走勢重要關鍵因素

兆豐國際投顧展望2024年下半年，台股將面臨經過上半年大漲後股價評價已處於歷史區間的高檔，本益比達23.6倍、股價淨值比也達2.36倍，顯示台股股價處於高風險水準。企業獲利成為牽動台股下半年漲跌的重要關鍵因素。

依據 CMoney 資料庫數據統計，市場預估2024年整體上市櫃公司預估稅後盈餘年成長率達19.4%。2024年第1季上市櫃稅後盈餘達8,700億元，較去年同期成長45%，明顯高於全年預估成長率。若是維持此一高速成長，則可大幅緩和台股偏高評價處境。

搭配總體經濟數據來看，包括景氣對策燈號分數、單季 GDP 成長率與加權指數之間的連動來看，4月景氣對策燈號分數已來到35分，為黃紅燈上緣，距離紅燈區38分已近在咫尺，屬於絕對高檔位置，代表景氣過熱，也隱含台股高檔的風險；依據主計處的預估，今年單季 GDP 年增率呈現開高走低，也為台股增添漲多整理壓力。

Fed 的貨幣政策依然是影響下半年台股重要因素之一，因為 Fed 尚未決定何時啟動降息循環，也未規劃出未來降息的步調，點陣圖才在5月的 FOMC 會議中作出調整，將今年原本降息3碼上調至僅降1碼。惟市場似乎並接受 FOMC傳達的訊息，依據 FEDWATCH TOOL 顯示，市場仍預期今年 Fed 將降息2碼。然觀察經濟及通膨相關數據，Fed 在今年不具積極降息的必要性。因此，下半年仍須留意 Fed 指引與市場預期間的拉鋸對股市的影響。

至於產業趨勢，電子產業AI相關應用仍是市場關注焦點，加上消費性產品復甦，AI PC等題材。手機受惠於中國銷量回復成長，及新品AI手機推出，為需求挹注活泉。NB因低基期，及新品AI PC、Win 10換代推動換機週期，銷量回溫。AI Server 需求續強，2024下半年通用伺服器春燕將現，TV受24H2大型運動賽事驅動，大尺寸面板需求爆發。

傳統產業部分，則聚焦觸底回升、新應用、滲透率提升等議題。包括成衣製鞋重啟上升循環、高爾夫球產業觸底反彈、車用零組件看好AM市場滲透率提升、特用化學品受惠半導體供應鏈在地化及生技看好掛牌效應及營收成長股等。