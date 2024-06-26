台股上半年高低價差逾6000點 投顧：3大動能齊發威

AI狂潮來襲、第1季企業獲利大幅成長、ETF熱烈募集等3大動能，推升台股6月20日登上23406.1點歷史高點，自年初低點17151.58點漲逾6000點。投顧認為，企業獲利、FED貨幣政策將牽動下半年走勢，電子產業AI應用仍是焦點。

兆豐國際投顧今天發布新聞稿指出，2024年上半年台股在AI題材持續發酵、第1季企業獲利大幅成長且優於預期、ETF熱烈募集強勁資金效應推升下，儘管美國聯準會（FED）降息機率下降且時點後延，也未能阻擋台股上漲攻勢，加權指數突破23000點，最高點至23406.1點的歷史紀錄，自年初最低點起算，波段上漲逾6000點，漲幅約35%。

展望2024年下半年，兆豐投顧表示，台股將面臨上半年大漲後，股價評價已處於歷史區間的高檔，本益比達23.6倍、股價淨值比也達2.36倍，顯示台股股價處於高風險水準，企業獲利成為牽動台股下半年漲跌的重要關鍵因素。

依據CMoney資料庫數據統計，市場預估2024年整體上市櫃公司稅後盈餘年成長率達19.4%；而今年第1季上市櫃稅後盈餘達8700億元，較去年同期成長45%，明顯高於全年預估成長率。兆豐投顧認為，若是維持此一高速成長，則可大幅緩和台股偏高評價處境。

搭配總體經濟數據來看，兆豐投顧指出，包括景氣對策燈號分數、單季GDP成長率與加權指數間的連動來看，4月景氣對策燈號分數已來到35分，為黃紅燈上緣，距離紅燈區38分已近在咫尺，屬於絕對高檔位置，代表景氣過熱，也隱含台股高檔的風險；依據主計處預估，今年單季GDP年增率呈現開高走低，也為台股增添漲多整理的壓力。

兆豐投顧認為，FED的貨幣政策依然是影響下半年台股重要因素之一，因為FED尚未決定何時啟動降息循環，也未規劃降息步調，點陣圖才在5月的FOMC會議中作出調整，將今年原本降息3碼調至僅降1碼，但市場仍預期今年FED將降息2碼。觀察經濟及通膨相關數據，FED在今年可能不具積極降息的必要性，因此下半年仍須留意FED指引與市場預期間的拉鋸，對股市所產生的影響。

至於產業趨勢，兆豐投顧認為，電子產業AI相關應用仍是市場關注焦點，加上消費性產品復甦、AI PC題材、手機受惠於中國銷量回復成長及新品AI手機推出，為需求挹注動能。

兆豐投顧指出，NB因低基期，以及新品AI PC、Win 10換代推動換機週期，銷量回溫；AI Server需求續強，下半年通用伺服器春燕將現；電視受今年下半年大型運動賽事驅動，大尺寸面板需求爆發。

傳統產業部分，兆豐投顧指出，聚焦觸底回升、新應用、滲透率提升等議題，包括成衣、製鞋重啟上升循環，以及高爾夫球產業觸底反彈、車用零組件看好AM市場滲透率提升、特用化學品受惠半導體供應鏈在地化，生技看好掛牌效應及營收成長股等。