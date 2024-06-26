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台股上漲110點 三大法人賣超12.13億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。記者許正宏／攝影
台股示意圖。記者許正宏／攝影

台股26日開高，盤中雖一度漲幅縮小，但終場指數受到拉抬，收在22,986.69點，上漲110.72點，漲幅0.48%，成交量4,613.87億元，三大法人賣超12.13億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超82.48億元，投信買超57.83億元，自營商買超（合計）12.51億元，其中自營商（自行買賣）買超3.57億元，自營商（避險）買超8.94億元。

台股今以生技類股表現最為強勢，共有8檔漲停，分別為藥華藥（6446）、鈺緯、訊聯、訊聯基因、慧智、合世、松瑞藥和加捷生醫。太陽能等綠電股也同樣剽悍，雲豹能源、泓德能源、森崴能源、達能皆漲停，雲豹能源更創下歷史新高；此外，台積電先進封裝設備類股均豪、志聖、面板扇出型封裝設備的東捷，均亮燈漲停。

漲停 自營商

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