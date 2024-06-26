台股上漲110點 三大法人賣超12.13億元

群益在6/25調整最高等級標的利率為2.3%，也因為鈔優貸額度已被借完，目前已經無法在群益質押借款，我也覺得蠻意外的，這個資源竟然熱絡成這樣，還有額度被借完這種事發生。

2024-06-26 10:00