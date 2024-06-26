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權值股撐盤 台股震盪上漲110點收22986點

中央社／ 台北26日電

台股今天開高衝上23000點，最高觸及23074.74點，上漲近200點，隨後走勢震盪。尾盤在權值股台積電、聯發科有撐之下，台股最後上漲110.72點收在22986.69點，成交值新台幣4613.86億元。

分析師表示，可留意明天凌晨輝達（NVIDIA）股東會，執行長黃仁勳將主持發表演說。

今天權值王台積電尾盤單筆買進7225張，終場上漲15元收在960元；鴻海開高走低，以210元平盤作收；聯發科收盤1405元，上漲20元。

尾盤有買單敲進的個股，有一詮、伍豐、合世、美時、M31等，其中伍豐、合世終場攻漲停達35.45元、19.50元。

台積電的CoWoS相關題材，也帶動台廠供應鏈，包括雷科、鈦昇、萬潤、中砂皆上漲，漲幅分別為0.54%、2.17%、2.53%、8.76%。

另外因7月將舉辦亞洲生技展，生技類股也強勢表態，

藥華藥漲停板收543元，創下2002年9月以來新高，生技股王保瑞股價漲幅也拉升5.5%，收805元，上漲42元。

散熱族群表現亮眼，AI供應鏈漲跌互見，另外，綠電概念股今天也變身強勢族群，盤中雲豹能源、永崴投控、森崴能源就攻上漲停。

散熱族群包括雙鴻與奇鋐表現不俗，皆上漲39元。

相關AI供應鏈股價漲跌互見，廣達上漲4.5元，以309.5元作收；技嘉下跌1.5元，以308.5元作收；緯創下跌1元，以107元作收、緯穎下跌15元，以2590元作收。

資深證券分析師簡伯儀表示，今天台股維持高檔震盪，因輝達股價遭逢多日賣壓後，昨天反彈上漲逾6%，加上明天凌晨輝達將召開股東會，黃仁勳將親自主持，都讓台股出現反彈。另外，中小型個股表現不錯，這表示資金也在尋求標的做布局。

台積電 台股

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