台股力守紅盤、漲110點收22,986點 台積電收漲15元

台股26日全場力守紅盤，終場收22,986.69點，漲110.72點、漲幅0.48%，成交金額4,613.86億元。另外，櫃買指數也收紅漲1.0%。台積電（2330）收960元、漲15元。

盤面上，AI族群表現漲跌互見，健策（3653）、智原（3035）、勤誠（8210）、高力（8996）、廣達（2382）、聯發科（2454）等紛紛走揚；反觀世芯-KY（3661）、緯創（3231）、創意（3443）、英業達（2356）等則回檔修正。其中，散熱族群的健策、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、尼得科超眾、業強（6124）、元山（6275）等，在整體族群中表現強勢。

近期，新冠、流感、腸病毒處於流行期，全國單周確診估逾4萬人，進而影響生技醫療族群的松瑞藥（4167）、藥華藥（6446）、美時（1795）、寶齡富錦（1760）、保瑞（6472）、北極星藥業-KY（6550）、恆大（1325）、康那香（9919）、毛寶（1732）等股價推升。

其它強勢族群還包括，太陽能、電力能源族群的鑫科（3663）、達能（3686）、碩禾（3691）、國碩（2406）、聯合再生（3576）、茂迪（6244）等紛紛走強，雲豹能源、森威能源收漲停。

此外，在成交量排行榜上，量大又漲停的人氣股，包括：聯鈞（3450）、松瑞藥、永崴投控（3712）、博磊（3581）、訊舟（3047）、均豪（5443）、弘憶股（3312）、和益（1709）、森威能源、蔚華科（3055）、志聖（2467）。

美國科技股修正後反彈，市場等待本周美國公布5月個人消費支出物價指數（PCE），預計年增率將由4月的2.8%下滑到2.6%，強化市場降息預期。

後市分析方面，統一投顧提醒，國內大型金控上調台灣全年GDP從3%至3.6%，CPI由1.9%調升至2.1%，並預料央行至年底前將維持政策利率不變，第三季金融情勢指數將續處「寬鬆」區間。

值得注意的是，本周國發會將公布5月景氣對策信號，由於5月進出口值、台股走勢等各項數據亮眼，估計將再亮出今年第二顆紅黃燈。代表景氣在穩定轉向為熱絡之間。

台股技術面來看，由於台股目前均線仍為多頭排列，預期在修正均線乖離與過熱指標後，中長線仍不看淡，建議拉回後擇優布局。其中，近期盤面資金聚焦大型權值股、鴻家軍、IP矽智財、蘋概股、醫療生技、重電綠能、資訊安控等族群表現較強。