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台股力守紅盤、漲110點收22,986點 台積電收漲15元

AI 需求推波 台灣綠電三雄齊衝漲停

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

國內綠電三雄雲豹能源、泓德能源、森崴能源受惠AI綠電需求旺盛激勵，26日盤中一同亮燈漲停，目前股價分別暫收214.5元、208元、162.5元，成為台股盤面焦點。

由於AI晶片龍頭廠輝達（Nvidia）先前宣示將在台設置超級電腦運算中心以及研發中心，近期已開始向國內綠電業者洽詢採購事宜，帶動相關業者吸引市場買盤進駐。

據悉，日前輝達執行長黃仁勳訪台時，高喊將加碼投資台灣，近期該公司據傳已向國內綠電主要供應商洽詢採購事宜，相關綠電合約高達百億度電以上，因此包括雲豹能源、泓德能源、森崴能源等綠電三巨頭都在積極爭取輝達的綠電採購合約。

雲豹能源發言人張建偉日前指出，輝達提出的綠電採購量相當驚人，即使全台所有綠電業者把電賣給他都不夠，更不用提台灣還其他高科技企業需要綠電，因此眼下應該是要先提高綠電供給，否則無法吸引更多企業在台投資。

張建偉表示，由於淨零碳排、RE100等趨勢成形，各家企業都需要採購綠電，但台灣無論是太陽能、風力、水力的綠電量都不足以滿足企業需求，因此綠電供應呈現賣方市場，呈現供不應求的狀態。

綠電 輝達 雲豹能源

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