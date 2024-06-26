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AI族群漲跌互見 台股盤中漲勢收斂力守平盤

中央社／ 台北26日電

AI晶片龍頭輝達強彈，台股今天開高後走勢震盪，早盤最高漲198點，重新站上23000點，但盤中漲勢收斂，指數拉回最低22893.75點，呈現小漲格局。台積電上漲9元，鴻海在平盤211.5元上下遊走，CoWoS、AI族群漲跌互見。

至11時45分，台股加權指數上漲35.04點達22911.01點，成交值約新台幣3112億元。

電子權值股表現，台積電今天以951元開出，最高960元，盤中上漲8元，漲幅0.85%；鴻海在211元平盤上下，廣達走勢向上，上漲4元；聯發科盤中上漲30元，來到1415元。

AI概念股漲跌互見，除了廣達上揚之外，散熱族群中，奇鋐和雙鴻盤中上漲5%以上，分別上漲35、38元；其他如技嘉盤中下跌1.5元，來到308.5元；緯穎盤中下跌35元，來到2570元。

今天另一個強勢族群為儲能相關概念股，盤中雲豹能源、永崴投控攻上漲停，森崴能源上漲逾8%。

資深分析師王兆立表示，今天台股開高，主要因AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）今天收盤上漲逾6%，也帶動美股大型科技股上攻，費城半導體指數也大漲，台積電ADR也開高。

因為台股前幾天成交量爆量，因此今天量能追價意願不強，要站上23100點會有點壓力，預估成交量在4000億元出頭。他認為，台積電股價穩定之後，可看到中小型股票，以及CoWoS、AI概念股、部分被動元件股以及生技股等，都有不錯表現，個股差異性大。

AI 台積電

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